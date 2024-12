De Rihanna a Rita Ora, los looks más rompedores de la alfombra roja de los Fashion Awards en Londres

Nos encanta una alfombra roja y una noche de moda como esta en Londres, no os lo vamos a negar. El magnífico Royal Albert Hall ha abierto sus puertas este lunes para acoger uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda londinense, los Fashion Awards. La edición 2024, patrocinada por Pandora, ha incluido categorías como Diseñador del Año, Modelo del Año y reconocimientos especiales como el Fashion Icon Award y el Isabella Blow Award for Fashion Creator. Entre los nominados destacados están Jonathan Anderson, Miuccia Prada, Rick Owens y Mona Tougaard. Y no ha faltado Rihanna o Rita Ora que han acaparado todos los focos con sus looks de lo más rompedores.

Rihanna, sin duda, se ha llevado todos focos junto a A$AP Rocky y un body negro con un abrigo de bajo asimétrico confeccionado en pelo en azul eléctrico y pamela a juego. ¿Arriesgado? Sí, pero también de lo más rompedor como nos tiene acostumbradas la cantante de Barbados. También Rita Ora con un look andrógino que combinaba traje sastre XXL con camisa y corbata, muy masculino. Pero no solo ellas, también la sobrina de Lady D, Lady Kitty Spencer, con un look más clásico de princesa.

¿Preparada? Estos son los looks más rompedores de la Fashion Awards

Rihanna

The Fashion Awards 2024 in London NEIL HALL Agencia EFE

Rita Ora

The Fashion Awards 2024 NEIL HALL Agencia EFE

Leomie Anderson

The Fashion Awards 2024 in London NEIL HALL Agencia EFE

Alessandra Ambrosio

The Fashion Awards 2024 NEIL HALL Agencia EFE

Maria Sharapova

The Fashion Awards 2024 in London NEIL HALL Agencia EFE

Una noche de estilo y estrellas bajo el frío de Londres. ¿Cuán es tu look favorito?