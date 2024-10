La chaqueta de tweed de Zara que parece de lujo es la que Rocío Osorno ha metido en su maleta a París

Rocío Osorno siempre consigue agotar todo lo que se pone, vaya que Zara la tendría que tener en nómina. Cuando se trata de moda, hay momentos en los que una prenda logra trascender su simple condición de chaqueta roja de tweed bonita y se convierte en un auténtico objeto de deseo, en una pieza que todas queremos tener en nuestro armario. Esto es exactamente lo que ha sucedido con el último look que Rocío Osorno ha compartido en sus redes sociales. Un chaqueta que, en cuestión de horas, no solo se ha ganado un lugar en los favoritos de las fashionistas, sino que ha desaparecido de las estanterías de Zara con la misma rapidez con la que un vídeo de Emily en París acumula miles de likes. No traslada al desfile de Chanel o a Blair Waldorf en Gossip Girl.

Un look que Rocío Osorno ha metido en su maleta para irse a Disneyland Paris junto a Pandora, marca de joyas de la que ella es embajadora. Una chaqueta de tweed es un básico esta temporada y no solo porque es súper fácil de combinar, también porque, independientemente del resto de prendas con las que la combines y de los estilismos que complementes con ella, les aportará el toque justo de sofisticación que necesitan, elevándolos y convirtiéndolos en looks elegantes. Una chaqueta de tweed puede combinar con unos jeans, un pantalón de pinzas y unos mocasines o mules para ir a la oficina o también con unos joggers de vestir y unas deportivas blancas, para arrasar en el streetstyle, y que Rocío Osorno ha combinado con unos vaqueros de tiro alto para recorrer el parque temático.

Chaqueta estructura hombreras de Zara (49,95 euros)

Chaqueta estructura. Zara

Se trata de esta chaqueta de cuello solapa y manga larga con hombreras con bolsillos delanteros de plastrón con solapa y cierre frontal con botones.