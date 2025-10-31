El look más potente de Nuria Roca: vestido de piel ‘vintage’ y botas altas de Zara, el combo que triunfa en otoño

Nuria Roca ha vuelto a dar una lección de estilo con uno de esos looks que no pasan desapercibidos y que definen a la perfección su personalidad: sofisticada, arriesgada y con un toque retro. La presentadora ha compartido en su perfil de Instagram unas imágenes en las que posa con un espectacular vestido de efecto piel en color burdeos, una pieza que pertenece a la nueva colección de Alba Conde y que ya promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada.

El diseño en cuestión —que está disponible en la web de la firma gallega por 324 euros— destaca por su patrón entallado y silueta midi, con un cierre delantero de cremallera metálica, cuello redondo y bolsillos tipo cargo que aportan ese aire utilitario tan característico de los años setenta. El acabado brillante del tejido y su tono profundo hacen de este vestido una prenda tan versátil como poderosa, ideal para quienes buscan un look de impacto sin renunciar a la elegancia.

Un look de inspiración setentera con el sello de Nuria Roca

Nuria ha sabido reinterpretar esta pieza con su habitual maestría para equilibrar tendencias. En lugar de optar por sandalias o tacones, la comunicadora ha apostado por unas botas altas de Zara en color negro con caña recta, una combinación que aporta fuerza y un toque urbano al estilismo. El resultado es un look con clara inspiración vintage, pero actualizado y muy ponible para el día a día.

El guiño setentero no solo está en la forma del vestido o en el acabado del tejido, sino también en la actitud. Nuria lo defiende con naturalidad, mostrando cómo una prenda de corte retro puede adaptarse perfectamente al estilo actual. Su melena suelta con ondas suaves y el labial rojo intenso, concretamente el tono 02 Icon Pop de Clinique, completan una imagen impecable que respira optimismo y autenticidad.

El vestido de piel que rejuvenece cualquier armario

Lo mejor de este diseño es su capacidad de favorecer todas las siluetas. El corte entallado marca la cintura sin ceñirse en exceso, mientras que la falda midi estiliza y alarga visualmente la figura. Además, el efecto piel añade ese punto de tendencia que eleva cualquier look, especialmente cuando se combina con accesorios minimalistas y maquillaje luminoso, como hace Nuria.

Vestido piel. Alba Conde

No es casualidad que el burdeos se haya convertido en el nuevo color estrella del otoño. Es sofisticado, combina con todo y resulta una alternativa elegante al clásico negro. Y si a eso le sumamos el diseño impecable de Alba Conde y el toque personal de Nuria, el resultado no puede ser más inspirador.

Con esta aparición, la presentadora vuelve a confirmar que su estilo —a medio camino entre lo clásico y lo rompedor— sigue marcando tendencia. Un vestido de piel con aire vintage, unas botas altas y una sonrisa bastan para recordarnos que el otoño también puede ser la estación más elegante del año.