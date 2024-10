No sabíamos que necesitábamos una cazadora blanca con tachuelas hasta que hemos visto a Sara Carbonero en su escapada a Portugal

"Dónde fuiste tan feliz siempre regresarás", como dice la canción de Beret. Y eso es lo que ha hecho Sara Carbonero volviendo este fin de semana a la que fue su casa por unos años, Portugal. "Dejo esto por aquí para cuando necesite recordar la paz que me da siempre volver a Portugal. Mar de plata, mar azul. Cambia el mar según la luz. (Sonaba Mercedes Sosa). Cambia el más fino brillante de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia, que yo cambie no extraño", cuenta la periodista en su post de Instagram. Una reflexión de lo más bonita en la que nosotras nos hemos fijado en su cazadora que estrenó ayer.

No es una cazadora de piel negra básica la que Sara Carbonero ha metido en su maleta a Portugal, si no una de lo más especial, en blanco y con tachuelas de su la nueva colección de su marca Slowlove. ¿Lo mejor? Que la encontramos ahora mismo en su web con un 20% de descuento. Cada temporada hay una tendencia que se centra en un pequeño detalle capaz de alterar todo el look. Este otoño se trata de unas viejas conocidas: las tachuelas. Estos apliques de marcado acento punk regresan cada cierto tiempo a la moda, cubriendo chaquetas de piel, cinturones, vestidos y también complementos. Y Sara ya se ha apuntado con esta cazadora que te hace el look por completo, aunque la combines con prendas clásicas.

Sara Carbonero con biker blanca. @saracarbonero

Biker oversize tachas de Slowlove (rebajada a 79,99 euros)

Biker tachuelas. Slowlove

Este otoño se convierten en un detalle muy específico de los bolsos y zapatos de la temporada gracias a su presencia en las pasarelas de firmas como Chloé, Isabel Marant, Bally o Acne Studios pero sobre todo debido a su aparición en las colecciones de firmas asequibles como Zara o Mango. Y ahora Sara Carbonero ha demostrado que también en cazadoras con esta de su marca.