Las mujeres que odian las alturas se comprarán las botas de caña alta planas de Sara Carbonero

Acabamos de descubrir nuestra salvación cuando no nos apetece ponernos tacones, pero queremos estilizar nuestras piernas. Lo cierto es que debemos dar las gracias a Sara Carbonero, nuestra editora de moda de confianza cuando no sabemos cómo sacar partido a los básicos de fondo de armario, puesto que nos ha descubierto el calzado que más llevaremos este otoño. La periodista está aprovechando este fin de semana en Algarve junto con su equipo de SlowLove, viaje en el que nos ha chivado algunas de las prendas o accesorios más en tendencia, como un bolso al estilo bohemio o un pañuelo semitransparente en granate con estampado paisley. No hemos podido conocer muchos más detalles de la colección, pero sí del lookbohemio de Sara Carbonero repleto de must haves para esta temporada otoño-invierno 2024/2025. La celebridad ha apostado por una camiseta blanca básica combinada con vaqueros pitillo en negro (una de sus últimas obsesiones), así como ha elevado el estilismo tanto con dicho pañuelo atado al cuello como con un cinturón ancho con tachuelas en marrón. Eso sí, la joya de la corona han sido las botas de caña alta perfectas para todos los quehaceres del día a día, porque son cómodas y funcionales. La razón por la que este modelo está siendo todo un éxito es gracias tanto a su sencillo diseño como a su tacón bajo, ya que nos permite lucirlas durante todo el día sin dolor de pies. Asimismo, si estás buscando botas de caña alta para gemelos anchos, esta es una alternativa de lo más rentable gracias a que no se trata del típico diseño estrecho.

Una vez bajan un poco las temperaturas, es nuestra oportunidad para desempolvar tanto las prendas calentitas. La primera semana de octubre ya estábamos luciendo nuestras cazadoras de ante que tan de moda están o las rebecas de punto. Pues bien, ha ocurrido exactamente lo mismo con los calzados de otoño e invierno, que, junto con las bailarinas de terciopelo, las botas de caña alta están siendo el aliado más confiado de todas nosotras, porque se pueden combinar tanto con vestidos de todos los cortes y estilos hasta con vaqueros pitillo, como ha hecho Sara Carbonero en su viaje a Algarve.

Sara Carbonero. @saracarbonero

Sara Carbonero ha vuelto a darnos clases de estilo protagonizando las botas de caña altaplanas que las mujeres que odian las alturas adorarán. Y, como las temperaturas cada vez están bajando más, es el momento idóneo para hacerte con un modelo similar antes de que se agoten.