Triana Díaz cumple 18 años con el look español más buscado del momento para llevar con botas cowboy

La hija menor de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis ha celebrado su mayoría de edad por todo lo alto,fiel a su estilo y con un guiño muy especial a la moda española. Triana Díaz Troconis, que acaba de cumplir 18 años, ha protagonizado una de las celebraciones más comentadas del otoño: una fiesta con alma andaluza, marcada por la alegría, los colores vibrantes y, por supuesto, un look con sello nacional que no ha pasado desapercibido.

Una fiesta con sabor andaluz en la finca familiar

El escenario elegido para esta cita tan especial fue la finca familiar El Cerro Negro, situada en la sierra de Guillena (Sevilla). Allí, rodeada de naturaleza y con una decoración inspirada en las ferias andaluzas —con claveles rojos, sillas de enea y farolillos—, Triana disfrutó de una jornada inolvidable junto a sus padres, familiares y amigos. Lejos de optar por una tradicional “puesta de largo”, la joven prefirió una celebración mucho más cercana a su esencia: “una fiesta con flamenco, en el campo y modo feria”, como contó su madre en redes sociales.

El look de Triana. Instagram @virtroconis

El dos piezas español que conquista a primera vista

Para una ocasión tan señalada, Triana apostó por un [[LINK:INTERNO|||Article|||6603ac0d113eb0e40af98fa2|||conjunto de la firma Mattuî Collection]], una marca española que cada vez suena con más fuerza entre las jóvenes promesas del estilo. Su elección fue un dos piezas formado por el top ‘Ren’ y la falda ‘Aiko’, ambos confeccionados en un tejido de lentejuelas con un delicado estampado floral en tonos azul, granate y marrón. Un diseño femenino y sofisticado, con ese punto de modernidad que encaja a la perfección con su personalidad.

El brillo sutil de las lentejuelas y el corte entallado del conjunto potenciaban la figura de Triana, mientras que el estampado floral aportaba un aire romántico y juvenil. Un look que demuestra cómo la nueva generación también apuesta por las firmas españolas y por diseños que combinan elegancia, tendencia y artesanía.

Botines cowboy y joyas doradas: el toque final perfecto

Triana completó su estilismo con unos botines de ante de estilo cowboy en color marrón, ideales para moverse con libertad durante la fiesta y mantener ese aire campestre tan característico de la familia. En cuanto a los complementos, optó por unos maxi pendientes dorados, que añadieron el toque de luz justo al conjunto y elevaron el resultado final.

Lejos de las grandes puestas en escena o los vestidos de gala, Triana Díaz ha demostrado que cumplir 18 años también puede celebrarse con autenticidad, estilo y raíces. Su elección no solo refuerza el valor de la moda española, sino que también muestra el camino de una nueva generación que combina tradición y tendencia con naturalidad.

Con este look de Mattuî Collection, Triana se consolida como una de las jóvenes más prometedoras del panorama fashion nacional: natural, elegante y con una sensibilidad estética que promete dar mucho que hablar.