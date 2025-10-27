María Pombo demuestra con su cazadora de ante que el estilo premamá también es tendencia este otoño

María Pombo vuelve a conquistar Instagram con un look otoñal perfecto que demuestra, una vez más, que el estilo no entiende de etapas. La influencer, embarazada de su tercer hijo, ha compartido un carrusel de imágenes con un estilismo cómodo, favorecedor y con ese aire casual chic tan suyo. Su gran protagonista: una cazadora de ante marrón, la prenda que ha regresado con fuerza esta temporada y que promete ser el nuevo básico de otoño.

Con la llegada del frío suave, el ante vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Es un tejido que transmite calidez, sofisticación y naturalidad, tres conceptos que definen a la perfección el armario de María. En su última publicación, la empresaria combina su cazadora con un pantalón vaquero de pernera ancha, camiseta blanca básica y botines en punta, una fórmula sencilla pero infalible para el día a día.

El look premamá más cómodo y versátil del otoño

El estilo premamá de María Pombo está siendo toda una inspiración. Lejos de recurrir a prendas específicas para embarazadas, la influencer opta por adaptar su propio estilo, priorizando la comodidad sin perder su toque moderno. En este caso, el vaquero de corte recto y talle medio le permite moverse con facilidad, mientras que la camiseta blanca crea una base neutra que potencia la textura del ante.

La cazadora, con acabado suede y corte clásico, se convierte en la pieza clave del look. Es ese tipo de prenda que combina con absolutamente todo y que puede elevar cualquier conjunto en cuestión de segundos. Además, el color marrón caramelo resulta especialmente favorecedor en otoño, ya que armoniza con la paleta de tonos tierra, hojas secas y paisajes urbanos propios de esta época.

El toque bohemio que siempre funciona

Fiel a su estilo, María ha añadido complementos discretos pero efectivos: un collar de cuentas que aporta un toque bohemio y un bolso marrón oscuro que completa el conjunto con coherencia cromática. Su melena suelta y ligeramente ondulada refuerza ese aire natural que tanto la caracteriza, convirtiendo este look en una perfecta inspiración para los fines de semana otoñales.

Si hay una prenda que nunca pasa de moda, esa es la cazadora de ante. Ya sea en marrón, beige o verde oliva, su versatilidad la convierte en la aliada perfecta para el entretiempo. Puedes llevarla con vestidos, faldas, pantalones o incluso sobre camisas oversize. María Pombo demuestra que, incluso en su etapa premamá, sigue marcando tendencia y adaptando cada prenda a su propio ritmo de vida.

Este look confirma que el ante ha vuelto con más fuerza que nunca. Y si encima lo lleva una de las influencers más seguidas de España, está claro que será una de las piezas más buscadas del otoño.