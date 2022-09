Los shorts también se llevan en otoño: así es el look de oficina más ideal de María Pombo

¿Quién dijo que los shorts no se pueden usar en otoño? Este look de María Pombo nos ha enamorado y está compuesto por unos shorts, con los que luce unas piernas tonificadas, para dar la bienvenida al otoño. Las prendas de ropa son muy atemporales, ya no existen prendas que sean exclusivas para un mes determinado, es decir, se puede empezar el otoño con los shorts de María Pombo y combinarlo con unos tacones bien altos y conquistar cualquier evento que tengamos. La influencer sabe como hacernos disfrutar de la moda y lo tiene claro: shorts más americana, igual a éxito garantizado.

Pero, eso no lo es todo, nos hemos enamorado del look completo de María Pombo. Este estilo de la influencer es ideal para nuestros días más chic de oficina. Combinar shorts con body y blazer, es el must de cualquier experta de moda para conquistar su lugar de trabajo (siempre que no trabajes con uniforme, claro). Pero, elegir shorts para uno de tus primeros looks de otoño, es una fantasía. María Pombo tiene claro que no se le resiste ningún look y que está dispuesta a desafiar cualquier estación del año. Estos shorts vaqueros de Zara podrían ser la solución más eficaz a nuestros looks de entretiempo y más si lo combinamos con una blazer oversize en negra con la que daremos un toque elegante a un look casual.

Shorts Denim High Rise, de Zara (22,95€)

SHORTS DENIM HIGH RISE FOTO: zara

Está claro que el otoño ya está aquí y que en breve empezaremos a ver abrigos y bufandas pero, ver a María Pombo, crear un look digno del final del verano aún nos recuerda que las noches de verano no se fueron, que solo hay que ponerle una blazer y... ¡solucionado! Este otoño, no olvides ser la protagonista de tu oficina con un look inspirado en María Pombo y que podrás combinar con stillettos.