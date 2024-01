Sofía Vergara arrebatadora con los pantalones elegantes más anchos que aman las mujeres de 50 años

Todo el mundo está hablando en redes de Sofía Vergara tras su visita a 'El Hormiguero', y no es para menos después de poner contra las cuerdas a Pablo Motos en varias ocasiones. La primera invitada del 2024 ha pisado con toda la fuerza del mundo, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look. Pantalones anchos y top de estilo corsé, una fórmula que ha vuelto a repetir esta mañana para la presentación de su nueva serie con Netflix, 'Griselda', en Madrid. La actriz de Barranquilla ha pasado unos días de promoción en Madrid. Durante el fin de semana se la ha podido ver comiendo en un céntrico restaurante de la capital y disfrutando de tiempo con sus compañeros. En una noche en la que todo el mundo se ha fijado en sus contestaciones a Pablo Motos, una de ellas se ha producido cuando Pablo le ha pedido que repitiera cómo pronuncia Modern family en inglés. "¿Me sale mal? ¿Hablas mejor que yo?", le ha preguntado Sofía, que ha incidido: "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en EEUU? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?".

Pero volviendo claro a sus estilismo, Sofía Vergara tiene claro que los pantalones más anchos son la prenda perfecta para las mujeres de más de 50 años como ella. Los pantalones anchos o wide leg aún tienen reinado para rato. Precisamente, los pantalones más cómodos del armario son también la apuesta predilecta de las estilistas y expertas en moda para este invierno.

Unos pantalones muy anchos que anoche lució con un top de estilo corsé con lentejuelas y esta mañana con uno más básico.

Sofía Vergara con pantalones muy anchos. Gtres

La mejor prueba de que los pantalones anchos son los pantalones más importantes del invierno se ha encontrado, sin embargo, en el street style de Nueva York, Londres, Milán y París, y ahora es Sofía Vergara la que los luce en Madrid.