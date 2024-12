Solo Alaska puede dar una lección de estilo con el vestido de terciopelo que siempre funciona para las fiestas

Alaska triunfa con el vestido de terciopelo que nunca falla para las fiestas. Como bien sabemos, la cantante siempre ha sido un icono de la moda, pero es cierto que en los últimos meses nos ha regalado un sinfín de propuestas estilísticas que cualquier editora de moda replicaría. Sobre todo, debemos hacer mención de los vestidos ajustados que favorecen su silueta y de distintas tonalidades, así como cortes o patrones. Ahora bien, el look que ha llevado Alaska esta Nochebuena se ha llevado todos los focos de las cámaras, porque es versátil, favorecedor y nunca pasa de moda. No lo ha podido escoger en un mejor momento, no solamente por su correspondiente acorde con la época navideña, sino por su triunfo en su participación en un programa de televisión, en el que se ha convertido en la mejor vestida. Y es que este 24 de diciembre se ha juntado con Mario Vaquerizo, Lolita Flores y Rosario Flores en el programa de Ana Rosa Quintana con el objetivo de formar parte del equipo de expertos que evaluará las actuaciones musicales de sus compañeros.

Alaska ha impresionado con un vestido de terciopelo de efecto tipazo que llama la atención por su sinfín de detalles en tendencia. Se trata de un diseño de corte midi, escote corazón, mangas largas y con el color de la temporada (que también ha llevado Lourdes Montes en su cena de Navidad): el burdeos. De nuevo, se ha olvidado de su tonalidad más socorrida, como es el negro, para apostar por este tan en tendencia para estas fechas. Lo ha combinado con sandalias de tacón cómodo, así como con sus confiadas medias de red, que aportan un toque cañero a la vestimenta. En definitiva, estamos hablando de una alternativa confiada que ya hemos visto diseños similares en otras ocasiones, pero que nunca falla para este tipo de ocasiones. Y lo cierto es que, siempre viene bien inspirarse en el fondo de armario de Alaska siempre y cuando quieras impresionar, pero apostando por la comodidad, así como del toque cañero. Aunque el efecto terciopelo se le asocie más a la noche, este modelo también es apto para lucirlo tanto en eventos de día como en la comida de Navidad o el día de Reyes Magos. ¡Tiene una infinidad de posibilidades!

Vestido de terciopelo de Alaska en Nochebuena. @alaskaoficial

Una vez más, nos guardamos este vestido de terciopelo que Alaska ha llevado esta Nochebuena para inspirarnos en nuestros próximos looks festivos.