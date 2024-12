Alaska se olvida del negro por el vestido a todo color de la marca asturiana que nos ha conquistado a todas

Alaska se ha olvidado del negro, y sus colores oscuros más favoritos, por este vestido a todo color de Celia B, la marca asturiana que ha conquistado a todas las celebrities. Pues bien, la artista se ha sumado al grupo de celebridades que no paran de mostrarnos los primeros looks navideños este fin de semana. Como la blazer perfecta de Teresa Urquijo para las cenas de empresa o el traje masculino con toque inesperado de Clara Chía para las comidas de Navidad. Ahora, ha tomado el relevo Alaska con un vestido de corte largo repleto de fruncidos, detalle que favorece su silueta, así como lo eleva en modernidad.

Cuando no dejamos de ver una marca en Instagram, solo puede significar una cosa, que es la nueva firma de moda entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en unos pocos meses con la marca asturiana, Celia B, que ahora también ha conquistado a Alaska, que tiene aún más mérito por sacarla de sus looks en negro. Y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más. Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de uno de los mayores éxitos de Netflix como ‘Sex Education’ y ahora también del armario de diciembre de Alaska para ir al trabajo.

Ixora Dress de Celia B (125,95 euros)

Vestido. Celia B

Pero no solo ha conquistado a Alaska. Celia B es la firma slow fashion española que se inspira en las culturas tradicionales para crear sus colecciones que ya ha conquistado a rostros como Ana Matamoros, Laura Flores, Marta Lozano o María F. Rubies y ahora también, y como mejor embajadora a su paisana Paula Echevarría.