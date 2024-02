Solo queremos casarnos si es con este vestido blanco de Rocío Osorno con la espalda más preciosa (y coquette)

Amigas que me leéis, tranquilas, que no me voy a casar, aunque ganas me han entrado después de ver este vestido que ha lucido Rocío Osorno en su cuenta de Instagram de su firma. Una maravilla de diseño que pertenece a la nueva colección en blanco de Rocío Osorno Studio que tiene verdaderas maravillas, entre ellas, este vestido de mangas abullonadas y espalda con botones. Un vestido que a nosotras nos ha trasladado a una novia de verano, en el campo o en la ciudad con este toque más chica, romántico y glamuroso. Aunque no hace falta casarte para lucir este diseño, también nos parece una opción perfecta para una madre de bautizo o de comunión en los próximos meses. Porque el blanco siempre es un tono que buscan las madres para las comuniones de sus hijos, pero no solo este vestido, también hay trajes en este colección de Rocío Osorno, y uno en concreto con encaje que nos parece maravilloso para lucir en la Feria de Abril.

Un vestido blanco de Rocío Osorno con el que nos ha entrado ganas de casarnos ya que tiene ese estilo más romántico y coquette con las mangas abullonadas y una espalda con botones negros que no puede estilizar más con la caída de la falda. Un diseño que nos ha enamorado pero que también va a servir para enamorar a todos, porque en una noche de alfombras rojas, tanto de Premios Gaudí como de Premios Grammy, este diseño seguro que se podría haber colado en la alfombra roja.

Además, como ya ha contado Rocío Osorno en cu cuenta de Instagram, es un vestido, que además de en color negro lo van a sacar en otros colores. Así que si te has enamorado del diseño y lo deseas tener en otro color, solo hace falta que vayas a su Instagram a pedirlo.