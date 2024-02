De Taylor Swift a Miley Cyrus o Dua Lipa: los looks más impactantes de la alfombra roja de los Premios Grammy 2024

Madrugada de música, de premios y de una de las alfombras rojas más esperadas, e impactantes del año. La 66ª edición de los premios Grammy 2024 se ha celebrado esta madrugada en el Crypto Arena de Los Ángeles. Trevor Noah volvió a ejercer de presentador por cuarto año consecutivo y la ceremonia contó con las actuaciones de Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell y SZA; Billy Joel y Billie Eilish. La edición 66 de los premios Grammy han dejado grandes memorias en una ceremonia con fuerte presencia femenina. Taylor Swift agranda su inmensa estatura como la mayor estrella musical del momento con un par de premios cosechados esta noche superando a Sinatra, pero no solo en premios, también se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la alfombra roja de los Premios Grammy 2024 que como siempre no ha defraudado. De los looks más elegantes y glamurosos a los más impactantes o arriesgados.

Una ceremonia que ha coronado a Miley Cyrus , a Taylor Swift o a Karol G como las reinas de la música en este año que terminamos y también a Dua Lipa como una de las mejores vestidas de esta alfombra roja. Maluma, Lana del Rey y Paris Hilton no han podido perderse una celebración como esta y las hemos visto deslumbrar sobre una alfombra roja con unos looks que no ha dejado indiferentes a nadie. Porque es una de las 'rede carpet más esperadas del año, ta sea un con un vestido de alta costura a modo de ostra como el que llevó Cardi B en 2019, con una gorra como la de Pharrell en 2015 o con un vestido con el escote más pronunciado de todos los escotes como el icónico Versace que llevó Jennifer López en 2000. Los Grammy siempre nos dejan looks para recordar.

Dua Lipa con vestido plateado de Courrèges y joyas de Tiffany & Co

Miley Cyrus con vestido red dorado de lo más arriesgado de John Galliano para Maison Margiela y zapatos de Loubutin

Taylor Swift como una autentica diva del Hollywood derrochando glamur con vestido de Schiaparelli Alta Costura

Olivia Rodrigo con un Versace vintage de 1995 que lució Linda Evangelista en la pasarela

Paris Hilton con vestido de brillos

Kylie Minogue con vestido rojo de Dolce & Gabbana

Karol G con vestido drapeado en azul pastel

Tyla con vestido de Versace

Miley Cyrus además, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la madrugada con dos gramófonos, entre ellos a la 'Mejor grabación del año', sus primeros después de 15 años de carrera.