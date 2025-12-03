Carlota Casiraghi brilla en Nueva York con el abrigo más elegante (y arriesgado) del desfile de Chanel en el metro

Si hay alguien que encarna como nadie el espíritu Chanel, esa es Carlota Casiraghi. La hija de Carolina de Mónaco volvió a demostrar este vínculo eterno durante el esperado desfile Métiers d’Art 2026, celebrado por primera vez bajo tierra en un andén del metro de Nueva York. Entre luces fluorescentes, vagones metálicos y un ambiente urbano que rompía con cualquier clásico de la Alta Costura, Carlota consiguió brillar con un look audaz, sofisticado y perfectamente alineado con la nueva era de la maison.

La royal fue una de las invitadas más fotografiadas de la noche, y no es para menos. Para la ocasión, eligió un abrigo de tweed en estampado gráfico naranja y negro, una pieza vibrante que combinaba textura, contraste y ese savoir-faire artesanal que caracteriza a los talleres de Chanel. El diseño, de silueta recta y cuello alto, abrazaba el cuerpo con una estructura impecable que resaltaba la elegancia natural de Carlota sin necesidad de artificios. Un look impecable que, sin duda, destacó dentro del front row.

Un look que confirma la sutil audacia de Carlota

El abrigo, confeccionado en un tweed trabajado en relieve que simulaba un motivo casi felino, se cerraba con botones joya y contaba con un sutil fruncido en la zona de la cintura que marcaba la figura sin rigidez. El tono naranja —poco habitual en la paleta clásica de Chanel— aportaba un toque inesperado y atrevido, una elección que refleja la capacidad de Carlota para reinterpretar los códigos de la firma sin perder su esencia.

El look de Carlota Casiraghi. Gtres

Para completar el estilismo, la royal optó por unas medias negras semitransparentes y los icónicos salones bicolores de punta redondeada en negro y blanco, un guiño directo a los grandes clásicos de la maison. En cuanto a accesorios, se decantó por un bolso negro de cadena dorada, otra seña de identidad del universo Chanel que acompañó su look sin restarle protagonismo.

El maquillaje, sutil y luminoso, remarcaba su mirada con sombras suaves y labios en un tono rosado natural. El recogido pulido remataba un conjunto donde todo estaba medido al milímetro, pero sin perder esa naturalidad effortless que la ha convertido en uno de los iconos de estilo más fotografiados de Europa.

Un front row cargado de estrellas y un momento histórico para Chanel

El desfile reunía a amigos de la firma, embajadoras y rostros habituales del universo Chanel. Desde Margaret Qualley hasta Meg Ryan, pasando por A$AP Rocky, el front row estaba plagado de talento y cultura pop. Pero Carlota volvió a ser una de las presencias más celebradas: su elegancia clásica, combinada con un punto inesperado mediante este abrigo vibrante, la posicionó entre las mejores vestidas de la noche.

Carlota Casiraghi en el desfile de Chanel. GTRES

La localización, un andén del metro de Manhattan, hizo del Métiers d’Art 2026 un acontecimiento único. Matthieu Blazy, en su primer desfile al frente de esta cita, eligió un espacio subterráneo para subrayar la energía cultural de Nueva York y reinterpretar la Alta Costura desde un nuevo prisma: más urbano, más real y más conectado con el ritmo contemporáneo.

El veredicto final

Carlota Casiraghi reafirma, una vez más, su papel como embajadora silenciosa pero impecable del estilo Chanel. Su elección demuestra cómo la firma es capaz de evolucionar sin desprenderse de su herencia, y cómo una pieza tan audaz como este abrigo naranja puede convertirse en el centro de todas las miradas en un ambiente tan cinematográfico como el metro neoyorquino.

Un look memorable para una noche que ya es historia de la moda.