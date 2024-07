Solo Sassa de Osma puede seguir siendo la chica más estilosa hasta en bikini en la playa

No hay famosa que no esté en estos momentos en las islas baleares, de Victoria Federica a Vicky Martín Berrocal, y ahora también Sassa de Osma que nos ha dejado su primer posado en bikini. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda.

Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Y nos lo ha vuelto a dejar claro con los de campana que siempre están en el armario de las mujeres que mejor vistes.Sassa de Osma es elegante hasta en bikini y nos lo acaba de demostrar con el de la marca que aman todas las famosas, Eres. Toda fanática de la moda de baño sabe que una pieza de esta firma francesa es esa inversión que hay que hacer una vez en la vida. No solo porque la excepcional calidad de sus tejidos conseguirá que te acompañe durante años, también porque sientan de maravilla y tienen un diseño realmente único donde vemos escote en uve y también asimétrico como el del bikini de Sassa de Osma. Los bañadores y bikinis asimétricos son los reyes de este verano sí o sí. Las famosas nos han ido enseñando sus looks en Instagram para tomar nota de cómo lucir esta tendencia.

Sassa de Osma en bikini. @sassadeo

Bikini asimétrico marrón, de Eres (220 euros)

Bikini asimétrico. Eres

Un bañador asimétrico con el que Sassa de Osma ha demostrado que sigue siendo una de las mujeres más elegantes de España hasta en la playa con un bikini.