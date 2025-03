Rossy de Palma derrocha estilo a sus 60 años (y junto a su hija) en el desfile de Saint Laurent en París

Jugando con siluetas, Saint Laurent cerró esta noche martes la Semana de la Moda de París con un desfile muy depurado y lleno de estrellas, el cual dejó todo el espacio a los colores y al movimiento. Y nosotras nos hemos quedado con el look de Rossy de Palma junto a su hija.

Ahora sí. El desfile de la colección Otoño-Invierno 2025 de Saint Laurent ha concluido la Semana de la Moda de París, uno de los eventos del sector más relevantes a nivel internacional en el que las firmas de lujo presentan sus nuevas directrices dentro de las tendencias. No cabe duda de que desde el 3 hasta el 11 de febrero, la ciudad francesa ha acogido a una multitud de casas reconocidas, así como con capacidad de poder para marcar los estilos de la temporada, del calibre como Chanel, Valentino, Schiaparelli o Loewe, entre otras. El diseñador Anthony Vaccarello presentó su nueva colección inspirada en Amalia Vairelli, una de las musas de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent fue pionero en la inclusión de modelos negras en la Alta Costura, algo revolucionario en su época.

El look de Rossy de Palma junto a su hija en París

Rossy de Palma es una de las musas de Saint Laurent, por eso no podía faltar a este desfile como cierre de esta edición de la Semana de la Moda de París. Pero no ha ido sola, si no en la compañía de lo más especial, de su hija Luna García. Las dos ataviadas con gafas de sol de la firma, como complemento estrella de los estilismos.

La actriz sigue derrochando estilo a sus 60 años, y esta noche lo ha hecho con un vestido de estilo bohemio, tan en tendencia este 2025, que ha combinado con una blazer encima de los hombros.