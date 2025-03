Susanna Griso sabe cómo llevar botas cowboy al trabajo y seguir siendo elegante

La elegancia del oeste sienta muy bien. Las botas 'cowboy' son tendencia desde hace varias temporadas y son ideales hasta para ir al trabajo como nos ha dejado claro Susanna Griso esta mañana con su look en 'Espejo Público' de Antena 3. ¿Quién dijo qué no podía ser un calzado elegante? Pues la periodista catalana nos ha dejado claro que si lo son, con su forma de combinarlas con un vestido gris midi.

Estos años nos han ayudado a analizar al detalle el estilismo de Susanna Griso, así como sus prendas de vestir más socorridas o los colores o estampados con los que se siente más cómoda. Podemos decir que a sus recién cumplidos 55 años se ha convertido en una de las mujeres con mejor gusto de nuestro país, con la que aprendemos a cómo resaltar nuestras facciones o zonas de nuestra silueta o las últimas novedades de las marcas españolas.

El look de Susanna Griso al detalle

Definimos el estilo de Susanna Griso como básico, en el que frecuentemente recurre a las prendas clásicas de fondo de armario que cualquier mujer de cualquier edad tiene. Hablamos de camisas blancas, pantalones de vestir, zapatos de tacón sensato o vestidos impolutos. Un vestido midi en tono gris lavado con escote abierto, y manga larga, al que Susanna Griso le ha dado su toque de estilo con unas botas cowboy de ante marrones, un tejido que es tendencia desde hace meses.

Como ya vimos en las pasarelas a finales de febrero, este tejido va a estar por todas partes durante los próximos meses, uno de los motivos, su aire elegante, funcional y versátil, y es que este tipo de cazadoras quedan bien con todo tipo de prendas.

Estamos hablando de la estética cowboy/western, en particular, así es, los estilismos con reminiscencias al lejano oeste van a ser uno de los grandes triunfadores de la temporada. Normalmente, estábamos acostumbradas a ver en las tiendas la típica cazadora de ante marrón por la cintura, pero este año como no podía ser de otra manera tenemos versiones para todos los gustos, clásicas, con flecos, con tachuelas, tipo bomber, blazer o incluso trench, no hay excusas para que no que encuentres una cazadora de ante que te guste.

Las eternas botas cowboy para esta primavera 2025

Las botas 'cowboy' o de vaquero, emblema intemporal de la cultura del Oeste, han evolucionado de ser una herramienta funcional para montar a caballo a convertirse en un icono de la moda. Y Susanna Griso nos ha dejado claro cómo seguir llevándolas esta primavera, hasta a la oficina.

Si, por otro lado, quieres llevar tus botas cowboy de ante para una tarde con amigas, los vestidos bohemios serán la pareja perfecta, la guinda en este look boho-chic la pondrá un sombrero de ala ancha.