Los 55 años de Maribel Verdú y sus mejores looks que han marcado tendencia a lo largo de los años

Es innegable que Maribel Verdú se ha convertido en una de las actrices españolas más aclamadas tanto en el panorama nacional como el internacional. A lo largo de estas últimas cuatro décadas hemos conocido sus interpretaciones en Blancanieves o El laberinto del fauno, entre muchos más proyectos, donde ha construido una imagen del cine respetable. Pero su arte no se ha limitado a las paredes de este séptimo arte, sino que también es toda una referente en el sector de la moda, donde ha consagrado una identidad estilística aclamada por miles y miles de mujeres.

Desde su debut en la década de los 80 ha conservado una esencia a la hora de deslumbrar con sus estilismos, siendo fiel a un estilo sofisticado y con mucha personalidad. Además de ser musa de diseñadores de gran calibre como Christian Dior o españoles como Isabel Sanchís, ha adaptado a cada uno de sus apariciones públicas tanto al momento de las tendencias o a los códigos de vestimenta. Si echamos una vista atrás, cada uno de los looks icónicos de Maribel Verdú trascienden generaciones y son toda una apuesta por la naturalidad y autenticidad. Sin ninguna duda, hablamos de dos palabras que siguen vigentes en el día de hoy, donde Maribel Verdú cumple 55 años. Y con motivo de ello, nuestra redacción Lifestyle de La Razón hemos hecho un repaso de sus mejores estilismos que han marcado tendencia.

Los looks más recordados de Maribel Verdú a sus 55 años

Nos situamos en el año 2002, donde Maribel Verdú asistía por primera vez a los Golden Globes con un vestido estampado fluido y liviano de un estilo romántico. De tirantes, volantes sutiles en la zona del escote y una cola sutil que combinó con joyería discreta y un peinado optando por la máxima naturalidad.

Maribel Verdú en los Golden Globes 2002. Gtres

En los Premios Goya 2005, la actriz lució un vestido midi de Louis Vuitton: de silueta ajustada, estampado de flores y mangas superpuestas en violeta. Un look de invitada que impactó sobre una alfombra roja, olvidándose de los diseños al estilo princesa o de los que solíamos ver en este calibre de eventos.

Maribel Verdú en los Premios Goya 2005. Gtres

Con una firmeza de la elegancia, un año más tarde, también en los Goya, dejó de lado la paleta de colores más llamativa para dar la bienvenida al binomio blanco y negro. Se trató de un vestido largo, de cuello halter, hombros al descubierto que dan un toque de sensualidad y sutiles plisados que daban un movimiento al estilismo.

Maribel Verdú en los Premios Goya 2006. Gtres

En el Festival de Málaga 2007 apostó por el menos es más con un vestido impoluto en marrón suave adornado con apliques florales. De cuello halter con fruncidos que crean volantes, hombros al aire y cuerpo ligeramente holgado que sentaba fenomenal con su tez bronceada. Esta vez, demostró que lo sofisticado siempre triunfa sobre una red carpet.

Maribel Verdú en el Festival de Málaga 2007. Gtres

Volvió a convertirse en musa de una firma de lujo de gran calibre como Stella McCartney con un vestido largo en negro sobrio, pero con el añadido fantasía de una red con detalles de brillos en la zona del escote. Con ello, nada más hacía falta para convertirse en una de las mejores vestidas de la noche.

Maribel Verdú en los Premios Feroz 2018. Gtres

Esta vez, hablamos de una de las firmas españolas más deseadas en la actualidad, como Claro Couture. Para la alfombra roja de un estreno, se decantó por un look en negro: un vestido ajustado al cuerpo con frunces y detalles en dorado. Una apuesta por la máxima sofisticación que combinó con joyas de Unode50 y sandalias metalizadas.

Maribel Verdú. Gtres

Con un estilo más ejecutivo, asistió al Festival de San Sebastián con un outfit que se convirtió en una fuente de inspiración para las oficinistas. Para presentar su nuevo trabajo Cuando nadie nos ve, deslumbró con un naranja cítrico de efecto 'buena cara' con un dos piezas de blusa fluida con escote en la espalda y minifalda de Isabel Sanchís.

Maribel Verdú en el Festival de San Sebastián 2024. Gtres

Y sin ninguna duda, no nos podíamos olvidar de todos los looks de Maribel Verdú como copresentadora en los Premios Goya 2025. Desde el vestido negro con apliques metálicos para la alfombra roja (firmado por Alberta Ferretti) hasta el dos piezas metalizados de Marchesa, pasado por el último de la misma firma italiana con destellos glitter.

Maribel Verdú en los Premios Goya 2025. Gtres

Maribel Verdú no solamente está dejando huella como actriz, sino también como icono de la moda desde los años 80. Su evolución estilística es toda una muestra de que la naturalidad, autenticidad y sofisticación son suficientes para marcar un sello como estilo personal, como bien le conocemos e identificamos a día de hoy.