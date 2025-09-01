Susanna Griso inaugura temporada en 'Espejo Público' con el look más elegante para la vuelta al trabajo

El regreso a la rutina ya es oficial y, como cada septiembre, Susanna Griso ha sido una de las primeras en marcar tendencia. La presentadora ha estrenado la nueva temporada de Espejo Público en Antena 3 con un estilismo que no ha pasado desapercibido y que promete convertirse en inspiración total para la rentrée 2025.

Después de unas merecidas vacaciones, Susanna Griso ha reaparecido en el plató con un conjunto monocolor que combina a la perfección comodidad, sofisticación y las tendencias clave de la temporada. Sin duda, una apuesta pensada para alargar el bronceado y empezar septiembre con fuerza.

Un dos piezas pensado para arrasar esta temporada

El look elegido por la presentadora está formado por dos prendas fluidas y atemporales que estilizan la figura y aportan elegancia en cualquier situación. La camisa cuenta con cuello mao, botonadura central y manga larga, un diseño ligero que aporta movimiento y un aire desenfadado. Susanna la lleva ligeramente metida por la parte delantera en el pantalón, dejando la parte trasera suelta, un truco de estilismo muy favorecedor para equilibrar la silueta.

El look de Susanna Griso. Captura pantalla Antena 3

El pantalón, de talle alto y corte ancho, es otro de los puntos fuertes del outfit. Sus perneras amplias y tobilleras, junto con los bolsillos laterales y los detalles drapeados, consiguen una caída impecable y muy favorecedora. Además, un cinturón de piel a tono, con hebilla dorada, marca la cintura y aporta un extra de sofisticación.

La clave del look: fluidez, comodidad y tendencia

El éxito del estilismo está en la elección de prendas cómodas y holgadas, perfectas para largas jornadas en televisión y también ideales para la oficina. Además, el tono vibrante elegido por Susanna aporta energía, frescura y fuerza visual, tres ingredientes clave para un look de rentrée ganador.

Aunque todavía se desconoce la firma exacta del conjunto, el diseño encaja a la perfección con las tendencias del otoño 2025. La presentadora es una gran defensora de las marcas ‘made in Spain’, por lo que no sería extraño que se trate de una firma española, algo habitual en su armario televisivo.

Inspiración para la vuelta al trabajo

La elección de este conjunto confirma que los looks monocolor seguirán marcando la pauta esta temporada. Son favorecedores, estilizan la figura y permiten múltiples combinaciones con accesorios, bolsos o zapatos en contraste.

El look de Susanna Griso. Captura pantalla Antena 3

Con esta apuesta, Susanna Griso no solo inaugura la nueva etapa de Espejo Público, sino que también ofrece inspiración perfecta para quienes buscan un look cómodo, sofisticado y muy actual para la vuelta a la oficina. Una lección de estilo con sello propio que apunta a convertirse en tendencia en las próximas semanas.