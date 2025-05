Tamara Falcó se convierte en la invitada perfecta de primavera con el kimono más original de firma catalana

Tamara Falcó es de las pocas celebrities que no se ha dejado ver por la Feria de Abril, pero antes de su cita esta noche con 'El Hormiguero', nos ha dejado un look de cena con amigas, que es perfecto para una invitada ideal de primavera. Esta noche, ha estado de cena íntima con su círculo de amigos más cercano, en la que nos ha mostrado a través de la última publicación de sus redes sociales qué talento tiene para decorar una mesa al estilo más romántico a la par que con un toque rústico. Eso sí, no se ha olvidado de lucir un espectacular vestido de la firma catalana Eiko Ai, que confecciona diseños influenciados por la artesanía japonesa y la atención al detalle. Es por ello que la cofundadora Gloria Lladó comenzó a diseñar vestidos tipo kimono con estampados únicos y delicados.

Tamara Falcó sabe escoger las firmas españolas con modelos más originales, por lo que no ha dudado en hacerse con todo un best seller de edición limitada por 289€ y bajo el nombre 'Gobi'. Se trata de un vestido al estilo kimono en curdo con motivos florales en chocolate que se ajusta a la cintura con tirantes circulares muy finos, puños acampanados, cuello en pico y una abertura central en la parte de la falda. La tendencia de los kimonos en moda se debe a su versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes estilos.

Tamara Falcó con kimono de invitada

La firma catalana, fiel a su estilo romántico y tan inspirado en Japón pero también reivindicando esa imprescindible combinación de últimas tecnologías y trabajo artesano para crear moda sostenible, favorecedora y con una historia que contar. Y eso ha hecho que Tamara Falcó se enamore de este kimono tan especial. Los kimonos pueden ser usados como prenda de capa, como un vestido o como pieza individual, y se presentan en materiales más estructurados con acabados sofisticados, lo que los convierte en una pieza esencial de la temporada.

Vestido al estilo kimono con motivos florales, de Eiko Ai (289 euros)

Vestido al estilo kimono con motivos florales. Eiko Ai

La cultura y la imaginería de este país están unidos no solo a su estética sino a su propio nombre: Eiko sería la transcripción fonética de ‘Gloria’ y Ai significa ‘amor’, el apellido de su socio y pareja, Albert. Juntos han creado este universo estilístico que no solo bebe del icónico kimono -su prenda estrella, pero no la única- sino también de la naturaleza, de la sostenibilidad y de la sensibilidad que ha conquistado a Tamara Falcó.