Tamara Falcó ha estrenado el traje de lino rosa que las chicas pijas van a amar con mocasines blancos

Tamara Falcó es la única que nos podía hacer salir del bucle de la MET Gala, y de la Feria de Abril. Y lo ha hecho con este maravilloso traje de lino rosa que podría ser perfecto hasta para una madre de comunión esta primavera. Un año más, Tamara Falcó, embajadora de la firma especializada en cashmere Falconeri, desvela los imprescindibles de la nueva temporada SS25. Una colección que apuesta por tonos vivos y tejidos ligeros, capturando toda la frescura y el estilo mediterráneo.

A través de un post en su perfil de Instagram, Tamara Falcó nos ha dado pistas sobre cuál será el tejido estrella de la temporada, perfecto para los días de calor. Una elección que promete convertirse en el aliado imprescindible de esta primavera con este traje de lino de tres piezas con chaleco, blazer y pantalón a juego. Es por ello que ninguna editora de moda (ni tampoco influencer o celebridad) se quiere perder las novedades de las marcas españolas para realizar la primera compra del mes. Tenemos claro que las camisas o los pantalones de lino son un must have que debe estar en nuestro armario, pero los best sellers de todas las firmas siempre acaban siendo los vestidos de lino. ¿Por qué debemos hacernos con un traje de lino? Porque después de ver a Tamara Falcó, lo necesitamos en nuestra vida.

El traje de lino de Tamara Falcó

La nueva colección de Falconeri evoca la esencia primaveral a través de tejidos como el lino y siluetas fluidas, transportando a quien las lleva a las soleadas costas italianas. Con prendas básicas pero sofisticadas, la marca refuerza su compromiso con el armario atemporal y versátil, ideal para el día a día y ocasiones especiales. Falconeri reafirma, junto a Tamara Falcó, su ADN de moda elegante y effortless, ofreciendo piezas que combinan tendencia y funcionalidad.

Tamara Falcó con traje. Falconeri

Sandalias blancas, mocasines blancos o zapatos de tacón blancos se convirtieron en una de las tendencias en calzado más evidentes de la semana de la moda de Milán. Y ahora es Tamara Falcó la que nos lo deja claro con estos mocasines blancos que ha combinado con traje de lino.