8 vestidos de novia de Carolina Herrera que podría llevar Tamara Falcó con la aprobación de Isabel Preysler

Tras su decepción con Sophie et Voilà, Tamara Falcó ha puesto rumbo a Nueva York para reunirse con el director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon, con quien decidirá cómo será su tan deseado y esperado vestido de novia, haciendo su sueño realidad. Poco sabemos de cómo será su vestido, aunque sí nos podemos hacer una idea por el estilo tan personal, elegante y sofisticado que tiene la Marquesa de Griñón, quien sabe lucir perfecta para cada ocasión, como por ejemplo este look de invitada que lució Tamara Falcó la semana pasada para el enlace de su amiga Lucía Domínguez Vega-Penichet con Álvaro Gomis, un vestido diseñado por ella misma para su colección junto con Pedro del Hierro en tono lila, de corte midi, estampado floral con mangas abullonadas y, como toque final, unas sandalias plateadas, un must que todas debemos tener en nuestro armario para ocasiones especiales como esta. Tamara Falcó se declara amante de los vestidos de novia de la firma Carolina Herrera, a quien confiaba este pensamiento a su madre, Isabel Preysler, con quien acudió a Nueva York hace unos meses, y es que la Maison destaca por la sobriedad, elegancia y la sofisticación en cada una de sus prendas y, por tanto, en cuanto a los vestidos de novia no podía ser menos. Los vestidos de novia de Carolina Herrera son pomposos, con detalles grandes, de corte de princesa y, en cuanto al estilo, diríamos que son atemporales, es decir, aquellos que no pasarán de moda pese a que los años pasen.

No sabemos cómo será el vestido que Tamara Falcó tendrá en mente el día más importante de su vida, aunque sí que podemos hacer un pequeño boceto en nuestra mente sobre qué corte y estilo le favorece más. Seguramente la Marquesa de Griñón usará más de un traje, cosa que hacen muchas celebrities e influencers en este día, pensando en un traje más clásico, elegante y discreto para la ceremonia y otro más versátil, cómodo y en tendencia para la celebración de después, como fue el caso de, por ejemplo, una de las influencers más reconocidas de nuestro país, Teresa Andrés Gonzalvo, quien tuvo tres vestidos de novia, siendo el primero el más clásico e inspirado en Lady Di, el segundo lleno de volúmenes y corto y un tercero y último más todoterreno, ceñido y con una gran pamela. En este día tan importante, Tamara Falcó podría arriesgar con un vestido más en tendencia, rompiendo así con su estilo tan clásico al que estamos acostumbrados a ver en ella y es que, tras haber estudiado en profundidad los vestidos, tanto cortos como largos, de novia de Carolina Herrera que podrían encajar con nuestra celebridad favorita, hemos encontrado 8 vestidos de novia que quizá hayan enamorado a Tamara Falcó y que aprobará su madre, Isabel Preysler.

Vestido recto con detalle de lazos y hombros al descubierto, de Carolina Herrera

Vestido recto con detalle de lazos Carolina Herrera

Vestido midi en jacquard de rosa, de Carolina Herrera

Vestido midi en jacquard de rosas Carolina Herrera

Vestido mini sin tirantes con drapeado lateral, de Carolina Herrera

Vestido mini sin tirantes Carolina Herrera

Vestido camisero con cuellos y mangas globo, de Carolina Herrera

Vestido camisero Carolina Herrera

Vestido mini con corpiño cruzado y Watteau, de Carolina Herrera

Vestido mini con corpiño Carolina Herrera

Vestido midi de crochet con cuello medio, de Carolina Herrera

Vestido midi crochet Carolina Herrera

Vestido recto con lazos, de Carolina Herrera

Vestido recto con lazos Carolina Herrera

Vestido mini con hombro al descubierto y lazos, de Carolina Herrera

Vestido mini con hombro al descubierto Carolina Herrera

Estos son los vestidos de novia más elegantes y sofisticados de la firma Carolina Herrera y que sabemos que Tamara Falcó podría llevar el día de su boda.