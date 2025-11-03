El traje de cuadros más elegante de Tamara Falcó conquista a las chicas pijas madrileñas este otoño

Tamara Falcó vuelve a demostrar su maestría para reinterpretar los clásicos con su nueva colección para Pedro del Hierro. Bajo el nombre Salesas, la marquesa de Griñón se inspira en uno de sus barrios favoritos de Madrid para crear prendas atemporales con un toque cosmopolita, pensadas para las mujeres que apuestan por la elegancia sin esfuerzo. Entre todas las piezas, hay una que ya se perfila como la más deseada de la temporada: el traje de cuadros más sofisticado y versátil del otoño.

El look más parisino y atemporal de TFP by Tamara Falcó

En las imágenes compartidas por la firma, Tamara Falcó aparece paseando por Madrid con un conjunto de blazer y pantalón de cuadros en tonos grises y burdeos. Se trata de una de esas combinaciones que destilan elegancia clásica, pero con un toque moderno gracias a su patrón fluido y el detalle de lazada en la chaqueta, un guiño al estilo british que tanto favorece.

La blazer de cuadros —que ya está disponible en la web de Pedro del Hierro— está confeccionada en un tejido estructurado con solapa, bolsillos de cartera y una abertura en la espalda que realza la silueta. Cuesta 161,40 euros (antes 269 euros) y se puede combinar con el pantalón a juego para lograr un total look impecable tanto de día como de noche.

Así lo llevan las chicas con más estilo de Madrid

Tamara Falcó propone combinar este traje con una blusa de seda o un jersey fino de cuello alto, mocasines o botas de tacón y joyas discretas. Un look ideal para mujeres urbanas, sofisticadas y con alma preppy, esas que buscan vestir con elegancia sin renunciar a la comodidad.

Blazer TFP

El conjunto, además, tiene ese punto “parisino” que tanto encaja en las calles de Salesas, Salamanca o Chamberí: una estética entre bohemia y refinada que se ha convertido en el sello de la diseñadora.

El básico infalible de las chicas más pijas y estilosas

El traje de cuadros de TFP by Tamara Falcó es, sin duda, el uniforme perfecto para las chicas pijas madrileñas que saben que los clásicos nunca fallan. Su diseño impecable, la calidad de los tejidos y la versatilidad de las combinaciones lo convierten en una de las inversiones más inteligentes de la temporada.

Pantalón. TFP

Ya sea para ir a la oficina, a un almuerzo o a un evento de tarde, este look demuestra que la elegancia no está reñida con la sencillez. Tamara lo tiene claro: los básicos con un twist siempre son una apuesta ganadora.