Estas son las series que van a marcar las tendencias de moda este 2023

Que el cine y la televisión marcan las tendencias de moda no es algo nuevo ni exclusivo de este año. Es algo que lleva pasando desde que el séptimo arte existe, y que pasa todavía aunque quizás nos demos menos cuenta. Por ejemplo, no hay más que recordar como tras el estreno de la película “María Antonieta” de Sofia Coppola los colores pastel, los vestidos de inspiración pastoril y hasta los Macaroons, el dulce tradicional francés sufrieron un fuerte auge. Algo que también paso tras el estreno de “50 Sombras de Grey”, que puso a toda la moda a vestir de cuero y látex durante alguna que otra temporada. Y no solo en la moda, por que quien no recuerda en los 90 ver mujeres y mujeres con las melenas de mechas rubias de la eterna Rachel de “Friends”, sin duda uno de los cortes más pedidos en las peluquerías. Es por todo esto que analizar las series que más éxito tendrán la próxima temporada es saber qué moda vamos a llevar aún antes de que venga. Empezamos.

MIÉRCOLES

El estreno reciente de esta serie y su popularidad no solo han conseguido convertir a su protagonista Jenna Ortega en uno de los rostros más reclamados en las alfombras rojas, si no que su estética ya se dejó sentir las pasadas navidades, y los vestidos negros con detalles de encaje o cuellos blancos van a seguir con nosotros todo el invierno.

EMILY EN PARÍS

Era inevitable que cualquier espectáculo con la diseñadora de vestuario de “Sexo en Nueva York”, Patricia Field, causara revuelo, pero no estábamos preparados para el fenómeno cultural que es Emily en París. Ya sea el estilo atrevido y colorista de su protagonista, el perfecto chic francés con toques de tendencia de Camille o el siempre elegante y perfecto estilo de Sybil. Todos y cada uno de ellos van a marcar tendencia.

AND JUST LIKE THAT…

Si “Sexo en Nueva York” marcó a varias generaciones de mujeres y consiguió incluso convertir unos zapatos como los Manolo Blahnik en objeto de culto, no es de extrañar que su secuela vuelva a causar estragos en nuestro armario, más cuando su estreno está a la vuelta de la esquina.

PAMELA, A LOVE STORY

Tras la exitosa “Pam & Tommy”, la propia Pamela Anderson ha querido ponerse a cargo de contar el relato de su propia vida en forma de serie, por lo que las amantes de la moda de los 90 y 2000 están de enhorabuena, ya que esta serie promete ser una fuente de inspiración constante de aquella década.