Estos son los libros que sí o sí deberás leer este otoño

Llega el otoño y con él el frío, la lluvia y los días grises y es que, aunque el calor nos haya acompañado durante mucho más tiempo, todos los amantes del otoño estaban esperando este momento para poder quedarse en casa, hacer planes más tranquilos y disfrutar de un buen libro junto a una taza café o té. No es de extrañar que muchas de nosotras ya estemos planeando una escapada de fin de semana o puente en los hoteles más icónicos, rurales y tranquilos de España, donde tendremos la oportunidad no solo de descansar y disfrutar del 'dolce far niente', sino de hacer actividades al aire libre -siempre y cuando el tiempo acompañe- como senderismo, paseos a caballo, talleres de cocina u otra actividades como una cata de vino, disfrutar de un masaje y culminar con de los platos típicos de la zona en la que nos estemos hospedando. A la hora de hacer la maleta para esa escapada especial, además de meter las prendas más abrigadas como los jerséis de lana y los abrigos, así como nuestros imprescindibles de cuidado facial en nuestro neceser, no nos debemos de olvidar del libro que estemos leyendo, así como de otros tanto por si acaso lo devoramos en unas horas. Llegamos a la recta final de este año literario con muchas novedades que seguramente acabemos añadiendo a nuestra larga lista de libros por leer. Si bien seguramente ya hayas leído los 10 libros perfectos para leer en verano, esta estación los libros son más densos y profundos, pues la estación invita a ello.

Como buena amante de la moda, seguramente ya tengas en tu librería de casa los libros imprescindibles sobre la industria de la moda, con los que no solo conocerás la vida de los diseñadores más icónicos y la historia de las grandes firmas, sino que también conocerás todo lo que hay tras esta industria tan importante en el mundo entero. Sin embargo, los libros no son la única opción si queremos aprender sobre moda y belleza, pues actualmente son muchos los podcast liderados por mujeres que hablan, en profundidad, sobre todo lo que rodea a esta industria, desde tendencias virales que surgen en Tik Tok hasta trucos sobre cómo crear tu propio armario cápsula, en las grandes plataformas encontrarás un sinfín de podcast entre los que escoger. Siguiendo con el tema, hemos escogido un total de ocho libros de escritores emergentes y consagrados que han sido publicados en los últimos años y con los que disfrutar de unos momentos de tranquilidad ya sea de camino a esa escapada tan esperada o en el sofá de tu casa con una taza de café. No importa donde sea, lo importante es tomar un rato para ti y leer. En esta lista encontrarás escritores como Irene Solà, Manuel Jabois, Milan Kundera, Jacobo Bergareche, Emmanuel Carrère, Guadalupe Nettel, John Kennedy Toole y Ray Loriga, autores cuyos libros prometen una historia que no querrás dejar de leer. Sin más que añadir, te proponemos 8 libros que han sido publicados en los últimos años con los que disfrutarás de una buena tarde de lectura este otoño.

Te di ojos y miraste las tinieblas de Irene Solà

Irene Solà Anagrama

Mirafiori - Manuel Jabois

Mirafiori Alfaguara

La insoportable levedad del ser - Milan Kundera

La insoportable levedad del ser Tusquets

Las despedidas, Jacobo Bergareche

Las despedidas Libros del Asteroide

El adversario -Emmanuel Carrère

El adversario Anagrama

El huésped - Guadalupe Nettel

El huésped Anagrama

Cualquier verano es un final - Ray Loriga

Cualquier verano es un final Alfaguara

La conjura de los necios - John Kennedy Toole

La conjura de los necios Anagrama

Estos son algunos de los libros que sí o sí debes leer este otoño con una buena taza de café o té.