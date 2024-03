Todas queremos el traje sastre en 'baby blue' que Yolanda Díaz ha lucido en una jornada sobre feminismo

Yolanda Díaz se empodera con el traje sastre más favorecedor para su charla en Currantas. En honor al 8 de marzo, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España ha participado junto a Ana Pardo de Vera, periodista y directora corporativo de Público, en dicha jornada para conversar sobre cómo ha cambiado el trabajo de las mujeres en los últimos años. "Las mujeres siempre hemos sido unas currantes invisibilizadas. Ya es hora de que reconozcamos nuestro trabajo, hablar sobre los restos a los que nos enfrentamos y pensar juntas formas de mejorar nuestras condiciones laborables", ha declarado en una de sus últimas publicaciones en Instagram Stories. Asimismo, durante su intervención ha informado que "las mujeres estamos extenuadas y llegamos a tener una triple jornada laboral". Con ello, Díaz ha querido decir que, a consecuencia de ello, no se dispone de tiempo de descanso y ocio, por lo que genera problemas sociales que tienen que ver con la salud mental y la infelicidad de las mujeres. Hemos visto a Yolanda Díaz con un estilismo muy acorde al evento, pues se ha decantado por uno de los looks más confiados de su armario. Estamos hablando de un traje sastre en baby blue de cuadros conformado por blazer estructurada de doble botonadura y pantalones muy anchos combinados con botas de tacón en nude.

No paramos de ver a Yolanda Díaz con las prendas que todas nosotras podemos llevar a la oficina. Porque son elegantes, atemporales y versátiles. En la mayoría de sus apariciones públicas le vemos destacar con blusas clásicas o con lazada en el cuello, pantalones de vestir muy favorecedores o americanas con hombreras. No obstante, debemos hacer especial mención a todos los trajes del armario de Yolanda Díaz (como el blanco similar al clásico de la Reina Letizia), puesto que son tendencia tal y como nos acaba de confirmar la Semana de la Moda. La Reina Sofía o Isabel Díaz Ayuso también son unas amantes de los trajes y defienden que es un total look que nunca va a pasar de moda.

Yolanda Díaz asiste a un acto sobre mujeres en el trabajo Matias Chiofalo Europa Press

Yolanda Díaz ha vuelto a confirmar que los trajes son el look infalible para todos los eventos formales.