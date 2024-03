Yolanda Díaz se viste de influencer conjuntando este vestido rojo de Zara de la misma forma que lo hizo Rocío Osorno

Tenemos muchas pruebas, y pocas dudas, de que Yolanda Díaz le ha copiado el look a Rocío Osorno. Cosas de la vida, las políticas también se dejan influenciar por las redes sociales y ahora le ha copiado a la sevillana este vestido de Zara que ella lució de la misma forma el pasado mes de octubre. Y como nosotras tenemos muy buena memoria de moda, ha sido ver a la política y recordar este estilismo de la creadora de contenido, aunque hayan pasado ya más de cuatro meses. Porque mientras ayer estábamos pendientes del vestido de Sara Carbonero en Italia, de la firma catalana que ha enamorado a Ayuso o del look de Carmen Lomana para un almuerzo con amigas, se nos pasó por alto este look de Yolanda Díaz en medio de toda la polémica con sus declaraciones. Este tipo de escote no es un impedimento para llevarlo en invierno, ya que la cuestión es vestirse con capas y capas. La propuesta de Rocío Osorno (que nos la apuntamos) se basa en combinar el vestido palabra de honor con una camisa básica por debajo, una tendencia que ya hemos visto anteriormente y que no nos puede encantar más.

Sí, de la misma forma que lo ha hecho ahora Yolanda Díaz. ¿Casualidad? No creemos. El rojo es el color del invierno, y además uno de los favoritos de Yolanda Díaz e Isabel Díaz Ayuso. Y precisamente en Zara es donde hemos encontrado el vestido de Yolanda Díaz, porque si no es el mismo, es un clon de lo más exacto. Ya sea en un vestido, un accesorio o en un maquillaje, el rojo es una elección audaz y elegante que consigue acaparar miradas y tiene el poder de destacar sobre el resto de tonalidades. Un color que, pese a resultar de lo más llamativo y atrevido, se alza como la opción más sofisticada (a parte del siempre perfecto negro). Y también en política.

Yolanda Díaz proclama que la legislatura será estable y basada en avances sociales: "Habrá amnistía y Prespuestos" Europa Press

Es perfecto para cualquier edad y con él aumentas el sentimiento de mujer empoderada. Literalmente está hecho para todas aquellas que se sientan una 'business woman'. Eso sí, la mala noticia es que ya no está a la venta en la web de Zara, porque obviamente no ha resistido a las rebajas.