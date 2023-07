Todo sobre 'El Glamour': la nueva serie de Netflix que tienes que ver si te gustó 'El diablo viste de Prada'

Aunque, ahora mismo, si pensamos en películas y series, cine solamente se nos viene 'Barbie'a la cabeza, por la nueva colección que Zara inspirada en ella, por la tendencia BarbieCore que triunfa en nuestras tiendas preferidas este verano, por el lookazo que Margot Robbie se marcó en Londres y por cientos de motivos más, Netflix tampoco se queda atrás. Si hace unas semanas semanas presentabala tercera temporada de 'Valeria', la exitosa serie basada en las novelas de Elisabeth Benavent (Beta Coqueta), ahora lo ha hecho con 'El Glamour', la entrega creada por Jordon Nardino que no te puedes perder si te gustó El diablo viste de Prada. Y no nos pongas la excusa del tiempo, sus 10 episodios tan solo duran unos 40 minutos, así que no te podrás perder esta serie que comienza cuando el aspirante a influencer Marco Mejía (interpretado por el ex youtuberMiss Beny), un joven queer que no se siente a gusto con su género y que compagina su trabajo en un centro comercial con los videos tutoriales que sube a Internet, consigue trabajo para Madolyn Addisson, una magante del maquillaje, y comienza un viaje de autodescubrimiento.

La leyenda del maquillaje, interpretada por Kim Cattral, descubre al chico en un puesto de belleza de un centro comercial y, tras convencerla con el argumento de que sólo él sabe lo que quiere el cliente cotidiano, lo convierte en su segundo asistente. La actitud de Marco guarda semejanzas con la de Andy Sachs, Anne Hathaway en 'El diablo viste de Prada', ya que ambos son asistentes ingenuos y novatos, con grandes aspiraciones pero con muchas lecciones de vida por delante. Sin embargo y, al contrario de 'El diablo viste de Parda', la nueva producción de Netflix se aleja del mundo puramente editorial y más enfocado a la moda y se centra más en la belleza y en el mundo de maquillaje. En cuanto a la icónica Madolyn, aunque es un personaje dominante y con aires de grandeza, al igual que Samantha Jones en 'El diablo viste de Prada', es mucho más inocente y sensible que esta. Si eres fan de este tipo de series, que a nosotras nos encantan, no te lo pienses más y, cuando llegues de la piscina o de la playa, termina tu domingo con tu rutina facial preferida, un bol de palomitas y, con mucho glamour(aunque sabemos que estarás en bikini o en pijama).

Estamos seguras de que esta nueva serie se convertirá en el cotilleo preferido de tus terraceos con amigas este verano.