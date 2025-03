De las transparencias a los colores pasteles: todos los detalles que nos presentará Simorra en la 080 Barcelona Fashion

Individualismo. Autenticidad. Empatía. Hablamos de tres adjetivos que veremos representados este martes de la mano de la nueva colección otoño-invierno 2025/2026 de Simorra en la 35ª edición de la 080 Barcelona Fashion. Tras sumergirnos en una nueva realidad en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, este 1 de abril dará la bienvenida al evento de moda en el Recinto Modernista de Sant Pau en la ciudad condal en el que conoceremos cómo sigue el segundo capítulo de The Space Between, cuyo inicio se conoció en la capital inspirado en el concepto japonés del Ma. Se basa en entender el vacío o la ausencia como un espacio consciente, como una respiración capaz de poner en valor las otras partes de la obra o incluso crear nuevos significados.

Dentro del calendario de la 080 Barcelona Fashion volveremos a reencontrarnos con Simorra con la continuidad de la colección, que sigue evolucionando y se enfoca en ese espacio que hay entre individuos en la sociedad que tiende al individualismo, espacios de unión y la necesidad de abrirnos a los demás desde la empatía y autenticidad. Antes de ello, hemos tenido la mágica oportunidad de conversar tanto con Victoria Mitjans, directora de diseño, como con Eva Dimas, directora de marca, y ya nos han adelantado que veremos una propuesta que mantiene el valor del espacio como origen de nuevas percepciones, pero trasladada al terreno de lo colectivo.

Todas las tendencias que veremos en la colección otoño-invierno 2025/2026 de Simorra

En la nueva colección de Simorra en la 080 Barcelona Fashion volveremos a formar parte de una nueva historia del Ma a través de los tejidos innovadores a la par que románticos. "Con la idea de evolucionar, seguir investigando sobre un mismo tema y ser capaces de crear nuevos diseños que cuenten a esa historia, siendo coherentes y sorprendiendo al mismo tiempo", añaden. El mensaje sigue girando en torno al valor del espacio, pero esta vez mirando hacia fuera.

Las directoras se preguntan qué ocurre entre las personas, qué espacio dejamos para conectar y cómo el vestir puede ayudarnos a crear esos vínculos. "A través de tejidos que revelan, que protegen, que respiran, esta colección habla de mostrarnos tal como somos. De protegernos sin escondernos. Con la idea de buscar esos vínculos de unión en una sociedad cada vez más individualista y con más MA entre cada uno de nosotros", explican.

Dentro de la colección otoño-invierno 2025/2026 encontraremos un sinfín de tendencias a través de los materiales, colores o detalles minuciosos. "Las transparencias son uno de los ejes de esta colección, trabajadas con organza en trajes pastel y a través de tejidos perforados como el denim oscuro o el guipur. El largo sobre largo cobra fuerza con siluetas vaporosas y superpuestas", nos adelantan Eva y Victoria. Asimismo, el chaleco se convierte en una de las piezas más esenciales, reinterpretado en múltiples versiones. Desde uno en lino trenzado a mano hasta otro en denim beige con cremallera, pasando por opciones más sofisticadas, como el chaleco tipo americana en crepé o versiones en piel y napa.

"Esta vez, Simorra también pone el foco en las prendas exteriores, con parkas técnicas reversibles, cazadoras perforadas y gabardinas crop en azul cielo. Las siluetas se construyen a partir de pantalones de pierna ancha, cinturas marcadas, detalles peplum y vestidos con volumen. En cuanto a color, los protagonistas son el blanco, el navy, el rojo y los tonos pastel como el rosa, el azul y el amarillo", comentan.

La colección del segundo capítulo de The Space Between de Simorra se presenta en formato see now, buy now. Es decir, la mayoría de las piezas que veremos sobre la pasarela estarán disponibles en tienda a partir del día siguiente. Tal y como nos comentan Eva Dimas y Victoria Mitjans estamos hablando de una forma de acercar la moda a la vida real, reduciendo el espacio entre la pasarela y la clienta final.