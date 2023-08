La Infanta Sofía pone rumbo a Gales con el look más colegial (y en tendencia) con camisa de cuadros y zapatillas

Nueva vida y nuevo curso escolar para la Infanta Sofía, pero siempre fiel a su estilo tan característico. La Infanta Sofía ya ha puesto rumbo a Gales para dar comienzo a su nueva etapa de estudios. Al igual que su hermana,la Princesa Leonor, Sofía cursará el bachillerato internacional durante dos años en el internado UWC Atlantic College. Mientras que la heredera al trono está inmersa en su formación militar en la Academia Militar de Zaragoza desde el 17 de agosto. O lo que es lo mismo, los Reyes se han quedado solos sin sus hijas, en esta nueva etapa. Pero como siempre, nosotras nos hemos fijado en los looks de la Infanta Sofía y la Reina Letizia en estas fotos de despedida en casa antes de poner rumbo al aeropuerto, facilitadas por la Casa Real.

LaInfanta Sofía ha optado por un look de lo más colegial y muy acorde para irse a Gales, con camisa de cuadros, crop top negro, pantalones marrones y zapatillas blancas Reebook con calcetines negros con estampado de fantasmas. Una imágenes de lo más familiares, a las que no nos tienen tan acostumbradas desde Casa Real, donde podemos ver a Sofía junto a sus padres en la puerta de casa, subiendo las maletas al coche y despidiéndose también de su mascota, un labrador de nombre Jan que hasta el momento no habíamos visto en ninguna fotografía de la Casa Real española.

Un estilismo de la Infanta Sofía que tiene como gran protagonista la camisa de cuadros en tonos blancos y negros. Las camisas de cuadros: la tendencia de los 90 que invade el street-style que ecupera la estética grunge y la adapta a los nuevos códigos de la moda y la pequeña de la familia como buena amante de la moda, lo sabe.

Recordamos que en su día la Princesa Leonor optó por un look de lo más marinero para poner rumbo a Gales como hoy ha hecho Sofía. Entonces la heredera lució una camiseta de tejido de algodón con rayas marineras en azul y blanco, de manga francesa rematada con un original volante y escote redondo que combinó vaqueros oscuros de corte recto combinados con unas zapatillas de cordones blancas. En cuanto a los complementos, un bolso bandolera de piel en color marrón, y en el brazo una chaqueta tipo militar en color verde caqui junto a un pañuelo azul.

La infanta Sofía despidiéndose con un abrazo de su hermana, la Pincesa Leonor, en el aeropuerto quien se incorpora hoy al UWC Atlantic College de Gales, a 30 de agosto de 2021, en Madrid (España). Casa de S.M. el Rey Casa de S.M. el Rey

Ese mismo día, para despedir a su hermana, Sofía con jeans oscuros de tiro alto, camiseta blanca básica de manga corta y zapatillas blancas. Eso sí, todos con mascarillas, porque en aquel momento aún eran obligatorias por el covid.