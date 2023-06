"Ven en ropa interior y sal con un look gratis", así han empezado las rebajas más locas en Madrid y Barcelona

¿La rebajas más locas? Nosotras como buenas señoras ya, estábamos acostumbradas a la típica imagen de las colas a las puertas de El Corte Inglés con todas las mujeres esperando para entrar las primeras. Pero eso ya pasó a la historia, Desigual lo lleva haciendo unos años y esta mañana lo ha vuelto a hacer en Madrid y Barcelona. Dos tiendas de la marca Desigual en Madrid han celebrado esta mañana el evento 'Seminaked'. En el marco de esta iniciativa, las 100 primeras personas que llegaban en ropa interior a los establecimientos entre las nueve y las diez de la mañana podían elegir los dos artículos de ropa que más les gustaban y llevárselos puestos. Y cómo podéis imaginar esta iniciativa ha triunfado tanto en Instagram y TikTok y ya se ha hecho viral. ¿Te atreverías a ir en ropa interior por un look gratis? Nosotras ya os decimos que no, pero oye, esto no es cosa solo de la Genaración Z, porque también hemos podido ver a hombres pasados los 50 hacer cola en ropa interior. Aunque también os digo, que es más fácil ir en calzoncillos por la calle que puede parecer una bermuda o un bañador.

Conocido como el 'Seminaked Desigual', el reto, planteado en redes sociales y celebrado en otras ocasiones, proponía escoger dos prendas a las primeras cien personas que, en la primera hora de apertura del comercio, acudieran en ropa interior a las tiendas de Preciados (Madrid) y plaza de Cataluña (Barcelona). Una forma de lo más diferente para empezar estas rebajas de verano 2023.

Desigual regala ropa a sus 100 primeros clientes semidesnudos Eduardo Parra EUROPAPRESS

Eso sí, la iniciativa ha durado poca menos de una hora ya que las 100 personas se han cumplido muy rápido tanto en Madrid como en Barcelona.