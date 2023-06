El vestidazo 'cut out' asimétrico que Victoria Federica ha combinado con collar de perlas para ir de cena en Mónaco

Cada día nos sorprende menos que algunas de nuestras influencers favoritas como María Pombo (que acaba de convertirse en madre por segunda vez) y Laura Matamoros hayan abandonado Soy Olivia por el indiscutible protagonismo de Victoria Federica en la agencia. Y es que no es para menos porque la hija de la infanta Elena se ha convertido, en los últimos meses, en una de las influencers más importantes de España y, sobre todo, en la que no se pierde ni un solo evento. Ya nos sorprendió la semana pasada vistiéndose de novia moderna para convertirse en la más de la cena previa al desfile de Max Mara en Estocolmo, con motivo de la presentación de su Colección Crucero 2024, y lo ha vuelto a hacer ahora.

En su ajetreada agenda, Victoria Federica ha volado desde Ibiza hasta Mónaco para acudir a la cena de la marca de relojes Hublot, donde también vimos a otras caras conocidas como Tomás Páramo (que hace unas semanas bautizó a Fede, su tercer hijo junto a María García de Jaime), el estilista Pelayo Díaz o influencers internacionales de la talla de Chiara Ferragni y Ginevra Mavilla. Para la ocasión Victoria Federica se decantó por un impresionante vestido negro asimétrico y cut out (que nos recuerda muchísimo a este con el Violeta Mangriñan se convirtió en una diosa contemporánea), que le sentaba como un guante, estilizaba mucho su figura y potenciaba el bronceado del que, a finales de junio y a pesar de que no ha dejado de llover, la influencer ya puede presumir. Victoria Federica decidió completar su look con un collar de perlas, que le aportaba luz al rostro, unos maxi pendientes y un bolsito de hombro de color verde lima, con el que aportó un toque de color a su estilismo.

Victoria Federica en Mónaco, junto a Pelayo Díaz y Ginevra Mavilla

Victoria Federica en Mónaco @ginevramavilla

Victoria Federica en Mónaco, junto a Tomás Páramo y Pelayo Díaz

Victoria Federica en Mónaco @tomasparamo

No tenemos dudas de que, a día de hoy, Victoria Federica es nuestra influencer más inspiradora (y a la que más envidiamos).