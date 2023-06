Victoria Federica y Usain Bolt, juntos en Formentera

Después de unos días en Ginebra por la graduación de su prima Irene Urdangarin, Victoria Federica ha retomado su agenda profesional. Nada más regresar a España, la influencer hizo las maletas y se trasladó a Formentera para grabar una importante campaña publicitaria de una conocida marca de relojes. En ella, ha coincidido con Usain Bolt y otros rostros conocidos, como el actor Miguel Bernardeau.

Junto a otros amigos, la hija de la infanta Elena se encuentra en la isla balear, grabando algunas de las tomas de la campaña, y compartiendo planes veraniegos. La joven ha sido captada paseando y disfrutando del mar, camino a una embarcación que los llevaba al "restaurante de moda por excelencia en esta temporada en Formentera", según han informado desde el programa "Y ahora Sonsoles".

Victoria Federica está atravesando un buen momento profesional en el mundo de la moda y, según ha desvelado Antonio Rossi en "El programa de Ana Rosa", "una agencia de fotografía le ha contratado para hacer un trabajo en Nueva York". La nieta de Don Juan Carlos se ha convertido en una de las chicas más reclamadas para la industria y se encuentra muy cómoda con esta nueva etapa de modelo.

Victoria Federica con vestido de Mango. @vicmabor

No es la primera campaña publicitaria que realiza Victoria Federica. Hace unas semanas fue una de las protagonistas del nuevo anuncio de Multiópticas, junto a otros rostros muy conocidos, como Violeta Mangriñán o Laura Escanes, dos de las grandes influencers de nuestro país.

Después de este giro profesional, la hija de la infanta Elena ha decidido cambiar su actitud ante los medios y ahora atiende a la prensa mucho más amable. Ser un personaje público conlleva ciertas responsabilidades, y más si quieres seguir ascendiendo en este mundo. Según nos desveló en exclusiva para LARAZÓN José Noblejas, experto en Marketing Digital y Estrategias Empresariales, es muy probable que la agencia de influencers en la que trabaja "le haya dado un toque, y ella, que no tiene un pelo de tonta, está haciendo lo que le piden", después de su mala actitud en el evento de Multiópticas. "Eso fue un punto de inflexión, porque es la antítesis de lo que se había estudiado. Tú no puedes llegar, estar dos minutos y dejar a un patio asqueado, porque luego los titulares hablan de eso y no interesa a la marca. Hay que tener un mínimo de simpatía", explicó José Noblejas.