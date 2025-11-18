El vestido azul noche de Vanesa Romero que estiliza a cualquier edad y promete arrasar estas fiestas

Vanesa Romero volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las mujeres más elegantes y con más estilo del panorama español. La actriz acudió en Madrid al evento organizado por LELO, donde se presentó el cortometraje Sexo a los 70 —coescrito y dirigido por ella misma— y donde se celebró un coloquio junto a la sexóloga y embajadora de LELO Valérie Tasso y la presidenta de Elite Excellence, Sandra Andújar. Una cita necesaria, rompedora y profundamente emocional que buscaba abrir conversaciones reales sobre sexualidad, deseo y libertad en la tercera edad.

Pero, además del mensaje, hubo otro protagonista que acaparó las miradas: el espectacular vestido azul noche que Vanesa escogió para la ocasión. Un diseño que ella defendió con una elegancia magnética y un corte impecable que favorece a todo tipo de cuerpos.

Un diseño azul noche con drapeado estratégico

El vestido pertenece a Basyco, modelo Rieti, y cuesta 42,99 euros. Su estilo no puede ser más favorecedor: cuerpo drapeado, escote cerrado y una falda asimétrica con caída fluida que crea ese efecto estilizado y vertical tan buscado en los looks de noche. El frunce lateral consigue el famoso “efecto tipazo”, ya que recoge, marca la cintura y alarga visualmente la silueta sin renunciar a la comodidad.

Vanesa Romero. Gtres

Además, el tono azul profundo aporta sofisticación y funciona en cualquier contexto, pero especialmente en un evento como este, celebrado en un auditorio y sobre un fondo rojo, donde el contraste elevó todavía más el estilismo de la actriz.

Vanesa completó el look con unas sandalias metalizadas de tacón fino que potenciaron aún más la caída del vestido y que, junto con su melena suelta en ondas amplias, aportaron un aire glamuroso, sencillo y atemporal.

Un look impecable para un evento que marca un antes y un después

El estilismo de Vanesa no fue casual: era el complemento perfecto para una cita cargada de contenido emocional e histórico. El evento de LELO giraba en torno a Sexo a los 70, un cortometraje de Vanesa nominado a los Goya que pone el foco en un tema pocas veces visibilizado en el audiovisual español: el deseo femenino en la tercera edad, sin caricaturas, sin censura y sin estereotipos.

La presentación junto a Lelo. GTRES

La actriz, que ya ha sido premiada por este trabajo en festivales nacionales e internacionales —incluyendo un reconocimiento en Mar del Plata y su candidatura a los Premios Goya— quiso presentar el proyecto arropada por una conversación profunda sobre placer, libertad y educación sexual. LELO reforzó el mensaje con un coloquio sin tabúes en el que se habló de cómo el deseo no tiene fecha de caducidad y de la importancia de romper los prejuicios que todavía persisten sobre la sexualidad en la vejez.

El vestido perfecto para las cenas de Navidad

Más allá del evento, el vestido que ha lucido Vanesa es de esos diseños que se agotan rápido. Elegante, cómodo, con un corte que favorece a todas y un precio accesible, es ideal para las cenas de empresa, encuentros navideños o cualquier plan especial este invierno.

Si buscabas una prenda versátil, estilizada y con ese toque de efecto “wow”, el vestido Rieti de Basyco es una de las mejores apuestas del momento… y Vanesa Romero acaba de confirmarlo.