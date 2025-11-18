La Reina Letizia y su revolución silenciosa en el Premio Francisco Cerecedo: así han sido sus looks más icónicos antes de la gala de esta noche

La Reina Letizia afronta esta noche una nueva edición de los Premios Francisco Cerecedo, uno de los eventos más especiales para ella por su estrecho vínculo con el periodismo. Una gala que no solo celebra el trabajo de los profesionales de la información, sino que también se ha convertido —a lo largo de dos décadas— en un escenario perfecto para analizar la evolución estilística de la Reina. En esta cita, más personal y menos institucional que otras, Letizia ha dejado algunos de sus looks más estudiados, más arriesgados y, en los últimos años, más depurados.

Su estilo en estos premios ha experimentado una transformación clara: de los vestidos llamativos o los detalles de impacto a una imagen mucho más madura, equilibrada y sofisticada. En sus elecciones recientes predominan los trajes de chaqueta, los tejidos limpios, el negro como apuesta ganadora y una reivindicación constante de la moda española.

A continuación, repasamos los looks más destacados de 2024, 2023, 2022 y 2021, justo a horas de que la Reina estrene un nuevo estilismo esta noche.

2024: el esmoquin negro que confirmó su giro hacia la sobriedad elegante

El año pasado, Letizia sorprendió con un look poderoso y minimalista: un esmoquin negro de Mango perteneciente a una colección de fiesta de la firma española. La chaqueta de un solo botón (250 euros) y el pantalón ligeramente acampanado (120 euros) demostraron que la Reina ha abrazado plenamente el lenguaje del traje como símbolo de autoridad y estilo.

El look de la Reina Letizia. Gtres

El conjunto se acompañó de un top lencero negro, un gesto sutil que suavizaba la rigidez de la sastrería. En los accesorios, recuperó piezas de fondo de armario: su clutch de avestruz de Carolina Herrera, que conserva desde 2016, y los salones negros de Massimo Dutti que ya había llevado en actos previos. Las joyas sumaron un toque made in Spain gracias a los pendientes Aby Hoop de la firma valenciana Singularu.

Fue un look impecable, contundente y coherente con la imagen que Letizia proyecta hoy: elegancia sin estridencias y fidelidad a la moda nacional.

2023: el traje blanco que confirmó el regreso al minimalismo

Un año antes, en 2023, la Reina Letizia apostó por otro look que marcaba dirección: un traje blanco de Hugo Boss, con el que recuperó un diseño que ya formaba parte de su armario. Lo combinó con un top lencero, repitiendo la fórmula que parece haberse convertido en su código de estilo para esta gala.

El look de Letizia. Gtres

Para los complementos, eligió una cartera dorada de Magrit y unos salones destalonados de la misma firma, aportando un brillo sobrio al conjunto. Completó el look con su anillo de Coreterno y unos pendientes florales de diamantes, una de las pocas concesiones ornamentales del estilismo. Fue un look limpio, luminoso y muy representativo de su etapa más minimalista.

2022: bordados artesanales y un vestido icónico de Felipe Varela

En 2022, Letizia recuperó uno de los vestidos más especiales de su armario: una creación firmada por Felipe Varela, confeccionada en exclusiva para los Premios Princesa de Asturias de 2018. Un diseño de líneas rectas, pensado para esculpir la figura, y decorado con bordados artesanales a mano con hilo, cristal y metal en tono azul noche.

El look de Letizia. Gtres

En aquella ocasión, la Reina lo combinó con unos salones acharolados de Prada, pendientes en forma de lágrima de De Grisogono y un bolso también de Varela. Un look elegante y artesanal que recordaba su etapa más clásica, marcada por las creaciones hechas a medida.

2021: el vestido negro con escote de rejilla y flecos que dio la vuelta a los medios

En 2021, Letizia apostó por el que probablemente ha sido uno de los looks más comentados de esta gala: un vestido tubo negro de Hugo Boss, realzado por un dramático escote de rejilla desde el que nacía una cascada de largos flecos que llegaba hasta la cadera.

El look de Letizia. Gtres

Era un diseño que la Reina había estrenado en 2019, y que volvió a lucir en diversas ocasiones debido a su fuerza visual. Lo acompañó de salones de Manolo Blahnik, cartera de mano Nina Ricci, pendientes de Tous y su anillo de Karen Hallam, uno de los más vistos de su joyero de diario.

Fue un look audaz, moderno y muy diferente a lo que suele elegir para actos solemnes, reafirmando que en los Premios Cerecedo Letizia siempre se permite un toque más atrevido.

Una evolución clara hacia la sofisticación moderna

Mirando sus looks de los últimos años, la narrativa está clara: la Reina Letizia ha pasado de los vestidos llamativos, los bordados y los detalles protagonistas a una estética mucho más estructurada y adulta. El traje se ha convertido en su mejor aliado; el negro y el blanco, sus colores dominantes; y las marcas españolas, su apuesta principal para reivindicar industria, artesanía y diseño.

Esta noche, todos los ojos estarán puestos en ella. Con una línea estilística tan marcada y coherente, la expectación por descubrir su nuevo look es máxima.