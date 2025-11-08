Así es la trayectoria profesional de Vanesa Romero tras su adiós de 'La que se avecina'

A lo largo de las últimas décadas, Vanesa Romero se ha consolidado como una de las actrices más queridas y reconocibles de la ficción española. Su rostro se hizo habitual en los hogares gracias a su participación en dos producciones icónicas: 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. En esta última, dio vida a Raquel Villanueva, personaje que interpretó durante doce temporadas y que la consagró ante millones de espectadores. Su capacidad para adaptarse a distintos registros le permitió brillar tanto en la comedia como en momentos más emocionales, demostrando una versatilidad que la ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria. Antes, ya había dejado huella como Ana en 'Aquí no hay quien viva', confirmando que su talento traspasaba la pantalla. Aunque en los últimos años ha decidido alejarse de la televisión, la artista alicantina continúa muy activa, enfocando su carrera hacia nuevos proyectos dentro del ámbito creativo.

Una nueva etapa como directora y creadora audiovisual

Lejos de los platós de televisión, Vanesa Romero ha encontrado una nueva pasión en la dirección cinematográfica, donde empieza a consolidarse como una creadora con voz propia. En 2018 debutó como directora teatral con la obra 'En un baño', y en 2022 presentó su primer cortometraje, 'Un día de mierda', reconocido y seleccionado en varios festivales. Su trabajo más reciente, 'Sexo a los 70', protagonizado por Mamen García y Fernando Colomo, puede verse en Movistar Plus+, y confirma su evolución hacia una faceta más artística y personal.

Además, la intérprete sigue vinculada al entretenimiento, participando recientemente en el programa 'Bailando con las Estrellas', donde volvió a demostrar su carisma y conexión con el público. Tras su matrimonio con el creador de 'La que se avecina', Romero atraviesa un momento de madurez profesional, apostando por contar sus propias historias y consolidando una trayectoria que, lejos de detenerse, sigue creciendo con fuerza y autenticidad.