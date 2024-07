El vestido de lino blanco de Sara Carbonero que ella transforma en boho con sus joyas (y peinado) del verano

Los vestidos de lino son al verano lo mismo que los de punto al invierno, uniforme de batalla. Y Sara Carbonero lo sabe a la perfección, y por eso lo transforma en bohemio con sus joyas y peinado. No hay tejido más veraniego que el lino. Su naturaleza fresca y liviana hacen de él la mejor opción para los días más calurosos. Más allá de su innegable carácter estival, el lino es un tejido lleno de cualidades como su resistencia, haciendo que las prendas de este tejido tengan una vida más larga, además es antibacteriano, transpirable y también una de las fibras más sostenibles que existen, y el de Sara Carbonero no puede ser más bohemio y elegante. Se trata de un diseño de silueta lencera, con tirantes finos y confeccionado en lino ligero, un modelo perfecto para estar fresquita incluso en los días más cálidos del verano. Su color claro hace que parezcas más morena, sobre todo si potencias ese beneficio con joyitas doradas y naranjas como las que ha llevado ella.

Sara ha lucido varias joyitas de Agatha Paris con referencias al mar que no pueden ser más perfectas para lucir en verano y que nos potencien el bronceado gracias a su color dorado y naranja. Un look que acompaña con un peinado con trenza con una cinta de la colección que puedes usar de pulsera, o como Sara Carbonero para sujetar su peinado. Unas fotografías que acompaña con untexto de la autora Paola Klug: "Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello; de esta manera el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo; había que tener cuidado de que la tristeza no se metiera en los ojos pues los haría llover, tampoco era bueno dejarla entrar en nuestros labios pues los obligaría a decir cosas que no eran ciertas, que no se meta entre tus manos -me decía- porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa; y es que a la tristeza le gusta el sabor amargo".

Un estilismo de Sara Carbonero que es todo lo que le podemos pedir a nuestro verano, estemos ya disfrutando de las vacaciones o aún trabajando en la ciudad.