Los vestidos bohemios que encontrarás en Mango o Primark para llevar con botas muy altas

El deseado otoño ha venido acompañado de una de las tendencias más queridas por las editoras de moda. Obviamente, estamos hablando del estilo bohemio que protagonizó la Semana de la Moda de París, Milán, Londres o Nueva York en el pasado mes de febrero; contándonoslos cuáles serían las tendencias de otoño 2024. Etro, Isabel Marant o Chloé fueron las primeras grandes firmas de lujo que proyectaron esta nueva moda como una de las más potentes y llevadas de esta temporada. En estas últimas semanas nos hemos reencontrado con las botas cowboy, las cazadoras de ante, las faldas de volantes,blusas boho chic o, sobre todo, los vestidos que representan esta estética en su potencia. Nos referimos a los modelos asimétricos, con transparencias, volantes o estampados florales o étnicos que siempre han estado en nuestro fondo de armario, pero que ahora se están convirtiendo en la fiebre de todas nosotras. No cabe duda de que son atemporales a la par que versátiles para extrapolarlos tanto para los looksde oficina como para las asistencias a eventos de día o de noche. Asimismo, uno de los calzados favoritos con los que solemos combinar los vestidos bohemios en otoño son las botas altas (como las cowboy, moteras o clásicas), sin olvidarnos del acierto asegurado tanto con bailarinas como con mocasines. Como buena editora de moda, sabemos que este tipo de prendas serán una de tus próximas compras de octubre. Por lo que, hemos seleccionado 8 vestidos boho de Mango y Primark que prometen elevar todos tus looksde otoño en cuestión de segundos.

Las marcaslow cost han lanzado sus últimas novedades repletas de tendencias que nos servirán para un sinfín de ocasiones: ir al trabajo, cita con nuestro grupo de amigas, quehaceres del día o ir a eventos. Además, de brindarnos su capacidad para convertirnos en una de las mejores vestidas de la cita. En Mango encontrarás tanto los vestidos bohemios asimétricos para utilizar tanto en tus looksde invitada como aquellos que podrás compartir con tu madre en estampado paisley o floral. Eso sí, si tu objetivo es no gastarte mucho dinero para unirte a esta tendencia, deberás saber el repertorio de vestidos bohemios de Primark por menos de 20€ que podrás utilizar hasta en invierno con medias transparentes y jerséis o cárdigans de punto. Te hacemos un repaso de todos los vestidos bohemios que no te resistirás a comprar este otoño.

Vestido asimétrico, de Mango (90 euros)

Vestido asimétrico. Mango

Vestido de paisley, de Mango (60 euros)

Vestido de paisley. Mango

Vestido de estampado floral, de Mango (30 euros)

Vestido de estampado floral. Mango

Vestido de gasa, de Mango (50 euros)

Vestido de gasa. Mango

Vestido midi con cinturón, de Primark (20 euros)

Vestido midi con cinturón. Primark

Vestido estampado de soles, de Primark (14 euros)

Vestido estampado de soles. Primark

Vestido de mangas abullonadas y nido de abeja, de Primark (12 euros)

Vestido de mangas abullonadas y nido de abeja. Primark

Vestido con vuelo, de Primark (14 euros)

Vestido con vuelo. Primark

De la misma manera que ha ocurrido con los vaqueros pitillo o las blusas boho chic, los vestidos bohemios son la nueva camiseta blanca básica de tu fondo de armario para este otoño.