Vicky Martín Berrocal se ha ido de compras a Zara a por los vaqueros cargo más tendencia para las mujeres de 50 años

Vicky Martín Berrocal no nos deja de crear necesidades de moda, si ayer era un abrigo cortito de pelo, hoy son estos vaqueros cargo de nueva colección de Zara que todas las mujeres de 50 años van a querer copiarle porque son tendencia y sientan fenomenal. Porque si los pantalones cargo son tendencia de nuevo esta temporada, estos vaqueros de Vicky Martín Berrocal son todo lo que necesitamos porque además estilizan con tacones y quedan ideales para un look negro con toque rosas como ha hecho la diseñadora andaluza. Los vaqueros pitillo han vuelto, lo sabemos y lo saben a la perfección Paula Echevarría , Georgina Rodríguez y Carmen Lomana. Es el gran retorno de este 2023 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Pero aunque no nos creáis, por un momento nos hemos olvidado de los jeans pitillo para enamorarnos de estos vaqueros cargo de Zara que nos ha descubierto Vicky Martín Berrocal. Porque sí, los pantalones cargo quedan igual de bien tengas 20 que 50 años, y este look es un buen ejemplo de ello.

Una compra que ha hecho Vicky Martín Berrocal antes de irse a un viaje muy especial del que aún no sabemos el destino, y aunque aún no se los hemos visto puestos, tenemos claro que le van a sentar genial. Un look de Vicky Martín Berrocal que es un claro ejemplo de esos estilismos 24/7 que te puedes poner por la mañana con unas zapatillas y por la tarde con unos tacones para irte de 'after work' con las amigas. Y más en estos días con tantos looks de Navidad, tanta lentejuela y tanto terciopelo, que también nos apetecen outfits más casuals con vaqueros como este.

Stories de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Jeans TRF cargo tiro medio, de Zara (39,95 euros)

jeans cargo. zara

Unos jeans de tiro medio con bolsillos en delantero y de plastrón en espalda y pierna con detalle de trabillas y cierre frontal con cremallera con botón metálico que estamos seguras que Vicky Martín Berrocal van a hacer que se agoten.