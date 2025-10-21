Vicky Martín Berrocal tiene el vestido de invitada perfecta (y cuesta solo 125 euros)

Vicky Martín Berrocal vuelve a conquistar el estilo con un look de esos que resumen a la perfección su filosofía de moda: femenina, elegante y con mucha personalidad. Durante su estancia en México, la diseñadora ha compartido una imagen junto a Nacho Cano en la que luce uno de los vestidos más favorecedores de su firma Victoria Colección, una propuesta que ya promete agotarse como ocurrió con sus versiones en azul marino y rojo.

Se trata del vestido Rigel Mostaza, una pieza de punto con escote bardot, manga larga y un drapeado estratégico en la cintura que realza la silueta. Su tono mostaza —vibrante, luminoso y otoñal— aporta ese toque de energía que transforma cualquier look de invitada en un auténtico acierto. Y lo mejor: su precio, 125 euros, lo convierte en una opción asequible y muy sofisticada para las invitadas de otoño.

Un diseño que favorece a todas

El modelo Rigel destaca por su corte impecable y su tejido fluido, que se adapta perfectamente al cuerpo sin marcar en exceso. La frunce lateral tipo nudo estiliza la figura y aporta movimiento, mientras que el escote bardot deja los hombros al descubierto de una forma elegante y sensual.

Vestido Rigel. Victoria

Vicky Martín Berrocal combinó el vestido con una blazer negra de YSL, aportando un toque clásico al conjunto, y un bolso de mano de piel efecto cocodrilo de Aquazzura, con cierre dorado, que refuerza ese aire de sofisticación. Un look que encaja igual de bien en un evento de día como en una cena especial.

El vestido está disponible desde la talla 36 hasta la 44 y, según la propia diseñadora, “talla un pelín más grande de lo normal”, por lo que resulta perfecto para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.

Un look de invitada con sello ‘made in Spain’

Victoria Colección, la firma que Vicky Martín Berrocal lanzó para acercar el diseño español a todas las mujeres, se ha convertido en una de las favoritas de las invitadas elegantes. Sus vestidos destacan por su patrón cuidado, la calidad de sus tejidos y la versatilidad de sus diseños, pensados para realzar la figura femenina sin caer en excesos.

Vicky Martín Berrocal y su look en México. Instagram @vickymartinberrocal

El éxito del vestido Rigel en otros colores ha sido tal que la marca ha decidido relanzarlo en este tono mostaza, una apuesta perfecta para bodas, cócteles o eventos de otoño.

Estilo, actitud y naturalidad

Vicky completó su look con un recogido pulido, maquillaje luminoso y una sonrisa relajada, fiel a su estilo natural. En la imagen que compartió con Nacho Cano, ambos posan radiantes, demostrando que la elegancia no está reñida con la naturalidad.

Vicky y Nacho. Instagram @vickymartinberrocal

El vestido Rigel Mostaza es, sin duda, una de esas piezas que demuestran que se puede ser la invitada perfecta por solo 125 euros, sin renunciar a la elegancia ni al sello de diseño español que define a Vicky Martín Berrocal.