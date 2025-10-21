Susanna Griso tiene los pantalones palazzo que mejor sientan a cualquier edad (y que elevan cualquier look de otoño)

Susanna Griso no solo conquista las mañanas en televisión, también lo hace fuera del plató con su impecable sentido del estilo. La presentadora ha compartido en redes una imagen junto a unas amigas durante una cena en el restaurante Quinto Elemento, y su look ha causado sensación. El motivo: unos pantalones palazzo marrones de cuadros que combinan tendencia, elegancia y comodidad a partes iguales.

La periodista, que siempre ha apostado por prendas sobrias y sofisticadas, demuestra que los básicos bien elegidos son la clave del éxito de cualquier armario otoñal. En esta ocasión, eligió un modelo de la firma española Is Coming, que se ha convertido en objeto de deseo para las amantes de la moda.

El pantalón palazzo que estiliza y aporta altura

El diseño elegido por Susanna Griso es el pantalón palazzo marrón de cuadros, confeccionado en una mezcla de Poliéster (54%), Lana virgen (45%) y un 1% de Elastano, lo que le aporta estructura, suavidad y un punto de flexibilidad que lo hace muy cómodo. Con un estampado de cuadro ventana en tono chocolate y detalle de botones en la cintura, este modelo tiene un favorecedor corte de talle alto y pierna ancha, perfecto para alargar visualmente la silueta.

Su caída fluida y su corte limpio hacen que siente bien tanto con tacones como con mocasines o botas, convirtiéndose en una pieza todoterreno para looks de día o de noche. Además, el marrón —uno de los colores estrella de esta temporada— aporta calidez y combina fácilmente con beige, camel, blanco o negro.

El pantalón está disponible en la web de Is Coming por 185 euros, y se puede adquirir desde la talla 36 hasta la 42. Una inversión de fondo de armario que, sin duda, eleva cualquier look.

Cómo lo combinó Susanna Griso

Para su cena en Madrid, la presentadora combinó el pantalón con una blusa de manga larga en tono chocolate, anudada a la cintura, logrando un total look monocromático de lo más elegante. En cuanto al calzado, optó por unos salones en tono neutro, alargando la figura y manteniendo la sofisticación del conjunto.

Su melena suelta con ondas suaves y un maquillaje natural completaron un estilismo que respira elegancia sin esfuerzo. Es ese tipo de look que demuestra que la discreción puede ser sinónimo de poderío estético.

Los pantalones palazzo, la prenda que nunca falla

El éxito del pantalón palazzo reside en su capacidad para adaptarse a todas las siluetas. Favorece a mujeres altas y bajas, jóvenes o mayores, y se ha consolidado como una de las prendas favoritas entre las expertas en moda por su caída fluida y su aire setentero.

Pantalones de cuadros. Is Coming

Susanna Griso lo confirma: no hace falta recurrir a grandes excesos para destacar. Basta con un buen patrón, una paleta de colores cálida y una combinación equilibrada para lograr un look pulido y sofisticado.

Este otoño, los pantalones de cuadros vuelven con fuerza y, si hay un modelo capaz de reinventar el clásico estilo working con un toque elegante y moderno, es este.