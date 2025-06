Victoria Federica estrena una bata rociera de la firma de Lourdes Montes después del homenaje a su madre

Victoria Federica continúa demostrando su conexión con la tradición y su innato sentido del estilo durante la romería del Rocío. En su segundo día de peregrinación, la hija de la infanta Elena ha apostado por un look lleno de tradición y profundamente vinculado al espíritu de esta celebración: una bata rociera de la firma Mi Abril, creada por Lourdes Montes.

Este tipo de prendas, cómodas y elegantes a partes iguales, son un imprescindible en el vestuario de quienes hacen el camino. A diferencia del traje de flamenca, la bata rociera es más ligera y funcional, pensada para soportar las largas caminatas bajo el sol sin renunciar al estilo. Suelen estar confeccionadas en tejidos vaporosos, con estampados florales y cortes amplios que permiten libertad de movimiento, sin perder el encanto de los volantes y los detalles tradicionales. Después de sorprender con un emotivo guiño a su madre, la infanta Elena, al reutilizar una falda suya en la primera jornada del Rocío, Victoria Federica ha reafirmado su conexión con las raíces y la tradición en su segundo día de peregrinación. La hija de la infanta ha lucido una preciosa bata rociera firmada por Mi Abril, la marca andaluza capitaneada por Lourdes Montes, que se ha convertido en todo un referente de la moda flamenca más sofisticada.

La bata rociera de Victoria Federica

En el caso de Victoria Federica, ha optado por un diseño muy favorecedor en tono azul claro con pequeñas flores en rosa y morado, adornado con volantes plisados y detalles en azul celeste. La pieza incorpora mangas con sutil volumen, escote cruzado y vivos en morado que realzan el conjunto. El diseño, de inspiración clásica, destaca por su delicado estampado de florecitas sobre fondo celeste, mangas de volantes con sutil volumen y una silueta larga con caída fluida y volantes en el bajo, rematados con un detalle plisado en azul celeste que le aporta movimiento y frescura. Combinada con un gran medallón sobre cinta verde, como manda la tradición rociera, y una gran flor fucsia en el moño, Vic ha vuelto a demostrar su buen gusto y su habilidad para mezclar moda y costumbre con naturalidad.

Victoria Federica de camino a El Rocío. @vicmabor

Su aparición sigue la estela del homenaje que rindió ayer a su madre, la Infanta Elena, al lucir una falda suya de hace años, reconvirtiéndola en un look actual que no pasó desapercibido. Con ese gesto, Victoria no solo reivindicó el valor sentimental de las prendas heredadas, sino también una moda más consciente y sostenible. Su elección de Mi Abril, una marca 100 % andaluza que reinterpreta con elegancia la moda flamenca, es prueba de que su estilo bebe tanto de la modernidad como de sus raíces familiares.