Victoria Federica y el uniforme más casual con el que ha enamorado a la Generación Z

Victoria Federica ha vuelto a la capital tras la fiesta de cumpleaños de Tana Rivera en Sevilla. No ha dudado en disfrutar de las últimas horas del fin de semana junto con su mejor amiga y un buen look casual, pero totalmente contemporáneo y moderno. Si durante el día de ayer triunfó con una minifalda de lentejuelas, ahora ha demostrado cómo las prendas básicas y atemporales son las claras ganadoras de cualquier uniforme del día a día.

La hija de la Infanta Elena se ha convertido en toda una referencia de moda para la Generación Z. Además de destacar un estilo con sello personal, tiene la capacidad de adaptarse ante cualquier código de vestimenta o tendencias con ítems que son accesibles. Es decir, muchos de sus esenciales los encontramos en marcas low cost, como pueden ser Zara o Mango, con precios que se adaptan a todos los bolsillos. Pues bien, ahora se ha alejado de lo más llevado de este otoño-invierno 2025/26 o lo que será más visto estas Navidades para ofrecer una idea fácil y rápida de replicar en cualquier momento o para comenzar con éxito estilístico una nueva semana.

El look más casual de Victoria Federica

En su día a día, vemos a una Victoria Federica con las piezas de fondo de armario que más utilizan las editoras de moda en estos momentos. Hablamos de vaqueros anchos, botas cowboy, blusas románticas o vestidos estampados, entre muchas más. Y este estilismo es uno de ellos, puesto que vía Instagram Stories hemos descubierto su nuevo uniforme conformado por los colores más comunes en su vestidor. Hablamos de una camiseta de manga corta en negro con las terminaciones en blanco junto con unos vaqueros anchos que más favorecen la silueta. Aunque no podamos ver el calzado, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que se atrevería a lucir unas deportivas modernas y en sintonía con las tendencias, como pueden ser en chocolate o de estampado animal.

Victoria Federica. Instagram @vicmabor

Un estilo que ha conquistado a la Generación Z

Como decíamos, Victoria Federica se ha convertido en una de las figuras de la Generación Z más referentes en el sector de la moda. Además de representar la fusión entre su imagen aristocrática y la moda urbana, ha conseguido conectar con su comunidad a través de las redes sociales en el día a día. No solamente muestra momentos de su vida espontáneos, una de las royals más cercanas en ese sentido, sino que también muestra sus looks con una estética impoluta. Asimismo, como también vemos en el caso de la Reina Letizia, juega con la combinación entre el quiet luxury con las firmas de lujo junto y el low cost.

En definitiva, Victoria Federica sabe adaptarse a todos los estilos llevados a su propia esencia. Y es que la Generación Z se identifica por el don a amoldarse a los cambios, así como a ser versátil y auténtico.