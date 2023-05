Victoria Federica ha hecho 'match' con estos jeans boyfriend de Dior que cuestan 1.200 euros

Victoria Federica ha vuelto de México pero sigue en modo Dior, y nos lo acaba de demostrar con estos jeans boyfriend de la 'maison francesa' de tiro bajo y que cuestas 1.2000 euros. Porque ya sabemos que la hija de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena, ha salido al padre y ama la moda y las firmas caras. No es la primera vez que vemos lucir a Victoria Federica unos vaqueros tan caros, porque además, ya sabemos que ama todos los pantalones de tiro bajo con los que puede enseñar tripita. A los vaqueros de tiro bajo les sucede como a los pitillo: desde que hiciesen acto de presencia en la pasarela y las calles, el suyo es un cuento de nunca acabar. Y esta primavera se están convirtiendo en los reyes de todos los lookazos, y Victoria Federica como buena amante de la moda no puede ser más fan de ellos y los ha llevado de todos los colores, modelos y estampados. Porque no solo vamos a vivir hoy de los vestidos de Marta Lozano y Marta Díaz en la alfombra roja de Cannes, porque Vic también triunfa con sus looks más casuals.

Con un estilismo que podría ser propio de las ‘mili pilis’ argentinas y que nos traslada directamente de golpe a los años 2000, Victoria Federica presume de estos jeans boyfriend de Dior de 1.200 euros. ¿Te sigues resistiendo a los vaqueros de tiro bajo? Pues cuando veas el look de Victoria Federica puede que cambies de opinión. Cuando firmas tan dispares como Chanel o LaQuann Smith decidieron incorporarla a sus propuestas para el buen tiempo, acompañando a crop-tops y bodies es que ya sabíamos que volvía con mucha fuerza a nuestras vidas y a nuestros armarios.

Victoria Federica con jeans Dior. @vicmabor

Vaqueros boyfriend, de Dior (120 euros)

Unos vaqueros que por lo que parece en el Stories, Victoria Federica ha combinado con una sudadera crop y un bolso amarillo.