Victoria Federica se ha ido a México para el desfile de Dior con el uniforme de viaje que nunca falla

Victoria Federica es la influencer reina para las marcas de lujo. Tenemos muchas pruebas y ninguna duda, y ahora nos lo ha dejado más claro aún al irse de viaje a México con Dior. Porque la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar es un gran atractivo para las marcas al ser parte de la familia real española y además, estar en el circulo de influencers de Madrid. Pero no cualquier marca, porque después de presentarse como imagen (y modelo) de una marca de gafas hace unos días, ahora Victoria Federica se ha ido de viaje a México para el desfile de Dior Crucero que tendrá lugar esta noche. Y es que ya sabemos que nunca falla en París y tampoco falló en Sevilla de la mano de su padre. Y ahora desde México nos ha dejado su look de viaje y de confianza con los pantalones más modernos y el tank top que esta primavera es aún más tendencia que la pasada. Pero nosotras solo podemos pensar ahora mismo en el look que elegirá Victoria Federica para el desfile de Dior. ¡Hagan sus apuestas!

Pero mientras llega el momento del desfile, nosotras nos quedamos con este maravilloso estilismo de viaje para hacer turismo de Victoria Federica que reúne todas las tendencias de la temporada y que no nos puede gustar más. Un outfit de esos de confianza de la royal más influencer con pantalones casuals y la camiseta más tendencia del momento en blanco. Lo que tenemos claro es que el look de Victoria Federica resume todas las tendencias de 2023. Que Victoria Federica ya era toda una influencer lo teníamos claro, pero este look es todo lo que le pedimos a la primavera.

Victoria Federica en México con Dior. @vicmabor

De hecho, esta tendencia, también ha enamorado ya hace meses a Victoria Federica que le ha cogido el gusto a combinarlo en sus looks más sencillos y que se lo vimos por primera vez en un desfile en París. Esta vez pantalón de tiro más alto a lo que nos tiene acostumbradas en verde y un tank top blanco, todo de Dior.