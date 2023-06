Violeta nos enseña el vestido de punto de High Spirits ahora rebajado que querrás usar todos los días este verano

Violeta Mangriñán nos ha conquistado con el vestido de lo más sencillo, relajado y muy en tendencia que podemos encontrar actualmente en tiendas. Es de la firma High Spirits, de Springfield. Si bien sabemos que este verano todas las amantes de la moda se han hecho ya con un 'tank top', que no es más que un top básico de tirantes con el que se pueden crear un sinfín de looks con otras prendas más originales y llamativas, como este look de Amelia Bono compuesto por un 'tank top' negro y una falda maxi a todo color, el look que muestra Violeta Mangriñán en sus redes sociales tiene el mismo diseño, solo que, en esta ocasión, es un vestido midi ajustado con una apertura en el lateral. Los vestidos midi son un imprescindible en nuestro armario ya que nos salvan en cualquier ocasión, pues podemos combinarlo con todo tipo de sandalias, ya sean sandalias planas como sandalias de tacón.

En la tarde de ayer, Violeta Mangriñán lucía un vestido midi ajustado de punto con una apertura en el lateral en tonos lilas y naranjas con detalles de mariposas, un estampado que nos recuerda a la estética dosmilera. Como accesorios, la influencer ha optado por unas sandalias planas tipo pala en tono camel y un bolso de rafia, el accesorio predilecto de todas las amantes de la moda cuando llega el verano. Se trata de un look de lo más en tendencia y muy cómodo durante estos meses, ya que los vestidos de punto no aportan demasiado calor y puede usarse para todo tipo de ocasiones, ya sea para el día a día, como fue el caso de Violeta, como para ocasiones más especiales con unas alpargatas de cuña y un bolso pequeño más elegante.

Vestido Flying, de High Spirits (39,99 €)

Vestido Flying High Spirits

Un vestido de lo más en tendencia, hazte con él para arrasar este verano.