Xisca Perelló brilla con un vestido satinado de escote Bardot y aire boho en su reaparición junto a Rafa Nadal

Xisca Perelló ha vuelto a brillar con la elegancia tranquila que la caracteriza. La mujer de Rafa Nadal y directora general de la fundación que lleva el nombre del tenista viajó hasta Hong Kong para asistir al Children Ball 2025, una gala solidaria que busca recaudar fondos para los proyectos educativos y deportivos impulsados por la Fundación Rafa Nadal.

En su regreso al foco mediático tras convertirse en madre por segunda vez el pasado verano, Xisca reapareció con un vestido largo de inspiración boho y aire romántico que no pasó desapercibido. El diseño, en tono champagne, destacaba por su escote Bardot con los hombros al descubierto y un favorecedor corte fluido que realzaba su figura sin necesidad de artificios. Una elección que encaja a la perfección con su filosofía de estilo: discreta, natural y atemporal.

Un look sobrio con detalles cuidados

El vestido, de caída ligera y tejido satinado, seguía la línea de los diseños monocromáticos que triunfan en las grandes citas de noche. Su cinturilla fruncida y la amplitud de la falda aportaban movimiento al conjunto, mientras que el tono neutro potenciaba ese efecto de luminosidad que siempre favorece en los looks de gala.

Para completar su estilismo, Xisca optó por un pequeño bolso de mano estructurado y joyas minimalistas, dejando todo el protagonismo al vestido. En los pies, unas sandalias discretas de tiras doradas ponían el broche perfecto a este look de invitada ideal.

El moño de bailarina, su mejor aliado

Uno de los detalles más comentados fue su recogido tipo moño de bailarina, un peinado clásico que deja el rostro despejado y resalta la elegancia del escote. Pulido y perfectamente centrado, este moño es un símbolo de estilo atemporal, inspirado en las bailarinas de ballet y perfecto para lucir en ocasiones especiales.

El peinado se convirtió en el complemento ideal para su look: cómodo, sofisticado y con ese toque de sobriedad que define a la mallorquina. Xisca volvió a demostrar que no necesita grandes artificios para brillar: su elegancia natural y su serenidad bastan para conquistar cualquier alfombra roja.

Una reaparición muy esperada

La presencia de Xisca junto a Rafa Nadal, su madre Ana María Parera y su cuñada Maribel Nadal, no solo acaparó miradas por su estilismo. La cita marcaba su vuelta a la agenda pública tras el nacimiento de su segundo hijo el pasado 7 de agosto en Mallorca. Con esta aparición, la directora de la fundación confirma que ha recuperado su ritmo habitual, combinando sus compromisos profesionales con su faceta familiar.

Con su look impecable y su actitud serena, Xisca Perelló volvió a dar una lección de elegancia silenciosa, recordándonos que a veces menos es más y que la verdadera sofisticación reside en la sencillez.