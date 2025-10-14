Rafa Nadal y Mery Perelló sorprenden con su primer posado familiar con sus dos hijos

La familia Nadal ha protagonizado un momento tan entrañable como histórico para ellos y, por primera vez, para sus seguidores. Rafa Nadal, de 39 años, y Mery Perelló, de 37, han compartido un posado familiar en el que aparecen por primera vez juntos con sus dos hijos, Rafael y Miquel, en un día que quedará grabado en la memoria de todos. La cita tuvo lugar en Mallorca, concretamente en el restaurante Sa Punta, situado en Port Verd, una idílica cala cerca de Cala Bona, un rincón que combina la calma del mar con la calidez de la familia.

Fue el propio Nadal quien compartió la fotografía en sus redes sociales, acompañándola de un simple pero emotivo mensaje: "Family time in Mallorca". En la imagen, el tenista se sitúa en el centro, rodeado por su primogénito Rafael, que acaba de cumplir tres años, y por su abuela paterna, Isabel Homar, de 94 años. Sin embargo, lo que realmente ha captado todas las miradas ha sido ver a Mery Perelló con su recién nacido Miquel en brazos, un detalle que convierte esta imagen en un retrato verdaderamente inédito de la familia al completo.

Este domingo, 19 de octubre, Rafa y Mery celebrarán su sexto aniversario de boda. La fotografía, por tanto, adquiere un doble significado: no solo muestra la unidad y la felicidad de la familia, sino que también sirve como celebración anticipada de su amor consolidado. Junto a ellos, se encontraban otros miembros del clan Nadal, entre los que destacan los padres del extenista, Sebastián Nadal y Ana María Parera, su hermana Maribel, así como el tío y mentor de Rafa, Toni Nadal, y su prima Claudia Nadal Riera, hija del exfutbolista Miguel Ángel Nadal.

Amor, unión y complicidad

Aunque desconocemos el motivo exacto del encuentro -si fue para celebrar el cumpleaños de Rafael, que tuvo lugar el 8 de octubre, su aniversario de boda, o la reciente llegada de Miquel- lo cierto es que la atmósfera transmitía amor, unión y complicidad. El pequeño Miquel, que nació el 7 de agosto en la clínica Quirónsalud Palmaplanas de Palma, ha traído una nueva etapa de felicidad y serenidad al matrimonio, que ha sabido disfrutar cada momento a pesar de la intensa exposición pública que acompañó a Rafa durante su carrera.

En una etapa de vida en la que Nadal se ha retirado de las pistas, la familia ha adquirido un papel central en su día a día. En su emotivo anuncio de retirada, Rafa confesó cómo observar crecer a Rafael le ha dado fuerza y energía. Hoy, con dos hijos y Mery a su lado, su felicidad familiar se muestra completa. Además, en declaraciones recientes, Nadal confesó que desea que ninguno de sus hijos siga profesionalmente el tenis, aunque apoyaría cualquier elección deportiva que decidan tomar.

El posado familiar en Mallorca refleja no solo un momento de celebración, sino también la discreta, elegante y sólida vida privada que Rafa y Mery han construido lejos de los focos, un retrato íntimo de amor, continuidad y alegría compartida que ya forma parte de la historia familiar del campeón español.