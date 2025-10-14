Xisca Perelló y su look vaquero más natural: el posado familiar con Rafa Nadal que ha conquistado Mallorca

Xisca Perelló ha vuelto a acaparar titulares con su imagen más natural y relajada. La empresaria y directora de la fundación que comparte con su marido, Rafa Nadal, ha protagonizado junto al tenista una de las fotografías más entrañables del otoño: la primera imagen pública del matrimonio con sus dos hijos, Rafael y el recién nacido Miquel. Una instantánea que se ha convertido en todo un acontecimiento y que confirma el excelente momento personal que atraviesa la pareja mallorquina.

El posado familiar, captado en el restaurante Sa Punta, en la zona de Port Verd (cerca de Cala Bona), reunió a la familia Nadal al completo: los padres del tenista, Sebastián Nadal y Ana María Parera; su hermana, Maribel; y la abuela paterna, Isabel Homar, de 94 años. Fue el propio Rafa quien compartió la instantánea en redes con el mensaje “Family time in Mallorca”, mostrando su faceta más cercana y familiar en un entorno tan especial para ellos como su isla natal.

El look denim de Xisca Perelló que resume el estilo effortless del otoño

Más allá del momento familiar, el estilismo de Xisca Perelló ha sido otro de los grandes protagonistas de la jornada. La mallorquina apostó por un total look vaquero que combina comodidad, sencillez y tendencia. Eligió una camisa azul claro de algodón con cuello camisero y volumen en las mangas, que llevó ligeramente remangada, aportando un aire desenfadado y muy mediterráneo.

Para completar el look, escogió unos jeans rectos de tiro alto y bajo ligeramente acampanado, un diseño que estiliza la figura y se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada. En los pies, unas zapatillas blancas clásicas, perfectas para una jornada en familia y fieles a su estilo sin artificios.

Naturalidad, comodidad y coherencia de estilo

Si algo caracteriza a Xisca Perelló es su fidelidad a un estilo natural, sin excesos ni artificios. A diferencia de otras parejas del mundo del deporte, su imagen se ha mantenido siempre coherente: apuesta por prendas básicas, tejidos naturales y una gama cromática suave que encaja con su personalidad discreta.

En esta ocasión, su look denim transmite precisamente eso: naturalidad, calma y elegancia cotidiana. Un outfit que podría llevar cualquiera de nosotras en un fin de semana otoñal, y que demuestra cómo las prendas vaqueras siguen siendo un fondo de armario infalible temporada tras temporada.

Una imagen que marca un antes y un después

Este posado no solo ha llamado la atención por su significado familiar, sino también por coincidir con una fecha muy especial: el próximo 19 de octubre, Rafa Nadal y Xisca Perelló celebran su sexto aniversario de boda. Una etapa marcada por la estabilidad, el nacimiento de sus dos hijos y una vida alejada del foco mediático, pero siempre cargada de valores, familia y discreción.

Con su camisa denim y vaqueros claros, Xisca Perelló ha demostrado una vez más que no necesita grandes firmas ni estilismos sofisticados para brillar. Basta con su serenidad, su sonrisa y un look tan sencillo como perfecto para convertirse, sin pretenderlo, en una de las imágenes más comentadas del otoño.