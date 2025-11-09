No son cremas, son desmaquillantes: el truco real para evitar las arrugas en el contorno de ojos

Hay un gesto que marca la diferencia entre un contorno cuidado y uno que empieza a mostrar líneas de expresión antes de tiempo: desmaquillarse bien los ojos. Da igual lo cansada que llegues o lo poco que te hayas maquillado. Esa zona es la más fina del rostro y necesita atención constante y un trato respetuoso. Saltarse la limpieza solo acelera las arrugas, así que vale la pena hacerlo con calma y con un buen producto.

Aquí van seis desmaquillantes para cuidar la zona más delicada del rostro.

Eye and Lip Gel Make-up Remover de Sisley

Con una textura gel que se funde al contacto con la piel, no deja rastro graso ni sensación de tirantez, y además ayuda a mantener las pestañas suaves. Formulado con peonía, aciano y ginseng, limpia y a la vez trata. Es de esos productos que convierten un gesto rutinario en un pequeño momento de bienestar.

Bi-Facil de Lancôme

El clásico infalible. Su fórmula bifásica une una parte oleosa, que disuelve incluso la máscara waterproof, y una parte acuosa que aporta frescor. Basta agitarlo, aplicarlo con un algodón y dejar que actúe unos segundos: el maquillaje desaparece sin tener que frotar. Perfecto si usas lentillas o tienes los ojos sensibles.

Démaquillant Yeux Intense de Chanel

Una solución bifásica con un 92 % de ingredientes de origen natural que combina eficacia y suavidad. Contiene aguas florales de rosa y aciano, y un aceite purificado que elimina cualquier resto sin dejar película grasa. Limpia a fondo, sí, pero lo que más se agradece es cómo deja la zona: flexible, calmada y con las pestañas protegidas.

De izquierda a derecha: Eye and Lip Gel Make-up Remover de Sisley, Bi-Facil de Lancôme y Démaquillant Yeux Intense de Chanel. Google

Oil-Free Eye Makeup Remover de Neutrogena

El favorito de quienes buscan eficacia sin complicaciones. También es bifásico, pero en lugar de aceite incorpora aloe vera y pepino para calmar la piel. Elimina el rímel más resistente y demuestra que la sencillez también puede ser eficaz.

Desmaquillador de Ojos Doble Acción de Nivea

Combina flor de aciano y biotina para limpiar a fondo mientras cuida las pestañas. No tiene perfume y es vegano, así que se lleva bien con todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Su fórmula se activa al agitarla y elimina el maquillaje waterproof sin esfuerzo. Además, su envase está fabricado con material reciclado, un punto más a favor.

Loción Dual Bio-Hydratante de Pond’

Aporta un acabado más hidratante y fresco. Su loción dual mezcla miel y jugo de limón, una combinación que elimina el maquillaje y las impurezas dejando la piel suave. Deja ese toque de glow inmediato que ilumina y hace que el rostro se vea descansado.

De izquierda a derecha: Oil-Free Eye Makeup Remover de Neutrogena, Desmaquillador de Ojos Doble Acción de Nivea y Loción Dual Bio-Hydratante de Pond’s. Google

La constancia que realmente rejuvenece

El desmaquillante no es un extra, es el punto de partida. La piel del contorno no olvida, y ninguna crema compensa ese descuido. Dedicar un minuto a limpiar bien los ojos es el gesto más simple —y más potente— para mantener la mirada joven y con buen aspecto.